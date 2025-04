OnePlus Watch 2 è un nuovo smartwatch che rivoluziona il mondo di Wear OS 4 grazie alla brillante idea del doppio chipset, lo scopriamo nella nostra anteprima.

Ecco le nostre prime impressioni sul nuovissimo OnePlus Watch 2! Un dispositivo che rivoluziona il mondo degli smartwatch Wear OS 4 risolvendo uno dei principali problemi di questi device: l'autonomia. È uno smartwatch top di gamma che utilizza il dual-engine, ovvero un "doppio motore", formato dal nuovo SoC Snapdragon W5 Gen 1 abbinato al secondo SoC BES2700BP con cui si divide i compiti. Vediamolo insieme nella nostra video anteprima!

Specifiche tecniche:

Dimensioni e peso: 47 x 46,6 x 12,1 mm, 80gr (49 gr senza cinturino);

Display: 1,43″ AMOLED, risoluzione 466*466, densità 326 PPI;

Vetro display: Vetro zaffiro con curvatura 2,5D;

Materiali cassa: acciaio inossidabile;

Cinturino: gomma fluorurata + fibbia in acciaio inossidabile;

Dimensione cassa: 46 mm;

SoC: Snapdragon W5 Gen 1 + BES2700BP;

OS: Wear OS 4 + RTOS;

Memorie: 2 GB di RAM + 32 GB di ROM, EMMC DA 4GB PER RTOS;

Batteria: 550 mAh, ricarica completa in 60 minuti;

Sensori: Accelerometro, giroscopio, sensore ottico della frequenza cardiaca, pulsossimetro ottico, sensore geomagnetico, sensore di luce, barometro;

Connettività: Wi-Fi 5G/2.4G supporto di 802.11 a/b/g/n, BT 5.0 e BLE, NFC;

GPS: Doppia frequenza L1+L5, Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS;

Certificazioni: MIL-STD-810H, 5 ATM, IP68.

Confezione

Nella curata confezione di vendita troviamo tutto quello che ci serve: smartwatch OnePlus Watch 2, cinturino, cavo di ricarica con ingresso USB-C, base di ricarica e della manualistica rapida.

Panoramica

OnePlus Watch 2 ha una qualità costruttiva ottima, senza dubbio da smartwatch top di gamma! La cassa è in acciaio inossidabile, il cinturino è ottimo e il vetro a protezione del display è realizzato in zaffiro con lavorazione 2.5D che lo rende leggermente stondato. L’estetica è quella di un moderno orologio circolare, il display occupa buona parte della superficie a disposizione. Lo smartwatch è certificato IP68, 5 ATM e vanta anche la certificazione di resistenza di grado militare MIL-STD-810H. Il display è un ottimo pannello AMOLED da 1,43″ dall’ottima risoluzione e luminosità massima che può raggiungere i 600 nits all’aperto; ovviamente, è dotato di sensore di luminosità per la regolazione automatica della stessa.

Possiamo anche dire che questo livello qualitativo ce lo aspettavamo visto il precedente OnePlus Watch, ciò che stupisce è la soluzione hardware e software utilizzata da OnePlus. L’azienda ha optato per una vera e propria genialata, è riuscita a combinare l’ottima autonomia degli smartwatch ibridi con le funzioni smart di smartwatch veri e propri, offrendo quindi il massimo dei due mondi! Ma come avrà fatto? Semplice! OnePlus ha inserito all’interno di questo Watch 2 due sistemi operativi e due SoC, dividendo i compiti in base all’utilizzo, geniale! Troviamo lo Snapdragon W5 Gen 1 che si occupa di gestire Wear OS 4, mentre il BES2700BP si occupa di gestire RTOS. I due OS sono fusi in modo perfetto, l’interfaccia principale è quella di RTOS, con menù che integrano anche delle voci di Wear OS 4; il passaggio a Wear OS 4 non è direttamente visibile, nel senso che viene effettuato solo quando aprire un’applicazione di Wear OS. Questa soluzione permette al OnePus Watch 2 di essere molto efficiente, il BES2700BP è un SoC a basso consumo perfetto per le operazioni da normale sportwatch. Volendo, è possibile utilizzare le watch faces di Wear OS 4 al posto di quelle di RTOS, ma ovviamente il consumo sarà maggiore e si va un pochino a perdere il senso di avere un sistema ibrido come questo; ma apprezziamo il fatto che sia comunque possibile farlo, all’utente viene data una notevole libertà nella personalizzazione dell’esperienza.

Prezzi e disponibilità

OnePlus Watch 2 è già disponibile all’acquisto dallo store OnePlus al prezzo di listino di 329,99€, attualmente scontato a 299,99€. È disponibile nell’unica versione da 46mm BT + WiFi, non è presente una versione più piccola ne tantomeno una con eSIM. Invece, per quanto riguarda le colorazioni, possiamo scegliere tra la Radiant Steel e la Black Steel. Restate connessi per la recensione completa del OnePlus Watch 2!

