Con l’attesa presentazione delle nuove NVIDIA RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER e RTX 4070 SUPER, NVIDIA è pronta a stabilire nuovi standard di performance nel settore delle schede video.

A meno di una settimana dall’atteso debutto della serie GeForce RTX 40 SUPER, NVIDIA ha iniziato a solleticare la curiosità del pubblico con un intrigante teaser sui social media. Nonostante la mancanza di riferimenti espliciti alla serie SUPER nelle proprie immagini di profilo e copertina, è chiaro che il teaser allude all’arrivo di nuove e potenti schede video GeForce RTX.

La presentazione ufficiale di NVIDIA delle GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER e RTX 4070 SUPER è prevista per l’8 gennaio, in occasione del CES 2024. Questo evento speciale sarà incentrato sul rivelare al mondo le nuove GPU, offrendo specifiche complete e dettagli sui prezzi. Tuttavia, sarà necessario attendere fino al 17 gennaio per l’acquisto effettivo, data di lancio ufficiale della prima delle tre schede grafiche.

Recentemente sono emerse le specifiche complete dei nuovi modelli RTX SUPER, che evidenziano significativi miglioramenti in termini di numero di core CUDA e di memoria. Tra questi modelli, due SKU (la 4080 SUPER e la 4070 Ti SUPER) sono destinate a sostituire i modelli esistenti, mentre la RTX 4070 SUPER sarà disponibile insieme alla sua controparte non-SUPER.

Il modello di punta, la RTX 4080 SUPER, non presenterà un incremento nella capacità di memoria, ma offrirà un aumento della velocità, passando da 22,4 a 23 Gbps. Questa scheda grafica vanterà inoltre un numero maggiore di core CUDA rispetto alla versione non-SUPER (10.240 contro 9.728), mantenendo tuttavia lo stesso TDP di 320W.

La RTX 4070 Ti SUPER si distinguerà per il suo upgrade di memoria a 16 GB, posizionandosi come potenziale concorrente della AMD RX 7800 XT. La scheda video incorporerà anche un maggior numero di core CUDA, mantenendo però lo stesso TDP di 285 W del modello originale.

Particolarmente degno di nota è la RTX 4070 SUPER, che si preannuncia come il più significativo aggiornamento della serie SUPER. Questa GPU debutterà con 7.168 core CUDA, rappresentando un aumento del 15% rispetto alla versione precedente. La RTX 4070 SUPER sarà la prima ad essere lanciata il 17 gennaio e l’unica scheda video della serie ad avere un TDP superiore rispetto alla versione originale, distinguendosi come un prodotto chiave della nuova linea.