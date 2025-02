Nonostante le proteste degli utenti, la decisione di Netflix di limitare la condivisione degli account ha portato a un aumento senza precedenti del numero di abbonati, segnando una svolta dopo un periodo di incertezza.

La decisione di Netflix di limitare la condivisione degli account, una mossa che non è stata accolta positivamente da tutti gli utenti, sembra aver portato a un rinvigorimento sorprendente del numero di abbonati al servizio. Secondo The Times, l’azienda di streaming si appresta a annunciare un aumento record del numero di abbonati, un balzo significativo rispetto ai mesi precedenti.

Netflix ha infatti annunciato quest’anno l’adozione di una politica globale che prevede il pagamento di un costo aggiuntivo per condividere l’account con persone al di fuori del proprio nucleo familiare. Questa decisione, piuttosto controversa, ha portato molti utenti sui social network a minacciare di disdire l’abbonamento al servizio.

Tuttavia, invece di essere un boomerang, la mossa ha fatto registrare a Netflix un’impennata nel numero di abbonati. Nonostante le proteste, la crescita dell’utenza è stata rapida e sostenuta, tanto che Netflix è pronta ad annunciare un incremento di 1,8 milioni di nuovi abbonati nell’ultimo trimestre.

Grazie a questo picco, Netflix vede il suo totale di abbonati salire a 234,5 milioni di utenti, ribaltando la tendenza negativa degli ultimi tempi. Questo incremento rappresenta un importante punto di svolta per l’azienda, che aveva registrato una preoccupante perdita di abbonati nell’aprile del 2022.

La decisione di limitare la condivisione degli account non solo ha permesso a Netflix di recuperare il terreno perso, ma ha anche spinto la crescita dell’utenza a livelli mai raggiunti prima. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il numero di abbonati alla piattaforma è aumentato del 236% tra il 21 maggio e il 18 giugno, subito dopo l’annuncio della nuova politica. Questo incremento è il più grande mai registrato da quando la società è stata fondata, secondo Antenna.

Non è ancora chiaro se Netflix rivelerà nel suo prossimo rapporto il numero di utenti che ha perso a causa di questa decisione. Tuttavia, è evidente che la decisione di limitare la condivisione degli account è stata una mossa di successo per l’azienda di streaming. Nonostante le controversie, Netflix sembra aver trovato una strategia vincente per aumentare il numero di abbonati e consolidare la propria posizione nel mercato globale dello streaming.