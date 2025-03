Diversi servizi Microsoft sono offline in tutto il mondo. Il problema ha interessato piattaforme come Teams, il servizio di posta elettronica di Outlook e anche Xbox Live Go.

Microsoft ha dichiarato che sta indagando su un problema che interessa diversi servizi, tra cui Teams e Outlook, e che le segnalazioni di interruzione di servizio indicano che le piattaforme sono state interrotte per migliaia di utenti in tutto il mondo.

Mercoledì 25 gennaio Microsoft non ha reso noto il numero di utenti interessati dall’interruzione, ma i dati forniti dal sito web Downdetector per il monitoraggio delle interruzioni hanno mostrato più di 900 incidenti in Sudafrica e 3.900 in India. Le segnalazioni di interruzioni sono aumentate anche in Australia, Gran Bretagna e Italia.

Il sito Downdetector traccia le interruzioni di servizio raccogliendo le segnalazioni di stato da fonti che includono gli errori inviati dagli utenti sulla sua piattaforma.

“Abbiamo determinato che il problema di connettività di rete si verifica con i dispositivi della rete ad ampio raggio di Microsoft”, ha dichiarato Microsoft. Questo ha un impatto sulla connettività tra i client su Internet e Azure, nonché sulla connettività tra i servizi nei data center.

In un tweet Microsoft ha aggiunto di aver annullato una modifica alla rete che riteneva fosse la causa del problema. “Stiamo monitorando il servizio mentre il rollback ha effetto”, ha dichiarato.

Durante l’interruzione, la maggior parte degli utenti non ha potuto scambiare messaggi, partecipare a chiamate o utilizzare qualsiasi funzione dell’applicazione Teams. Molti utenti hanno utilizzato Twitter per condividere gli aggiornamenti sull’interruzione del servizio, con #MicrosoftTeams come hashtag di tendenza sul sito di social media.

Microsoft Teams, utilizzato da oltre 280 milioni di persone in tutto il mondo, è parte integrante delle operazioni quotidiane di aziende e scuole, che utilizzano il servizio per effettuare chiamate, programmare riunioni e organizzare il flusso di lavoro.

Tra gli altri servizi interessati vi sono Microsoft Exchange Online, SharePoint Online e OneDrive for Business, secondo la pagina di stato dell’azienda.

Le interruzioni delle piattaforme delle Big Tech non sono rare: diverse aziende, da Google a Meta, hanno subito interruzioni dei servizi. Azure, il secondo più grande fornitore di servizi cloud dopo Amazon, ha subito interruzioni l’anno scorso.

Tuttavia, con l’aumento della dipendenza dalle piattaforme online dovuto al maggior numero di dipendenti che lavorano da casa negli ultimi tre anni, qualsiasi interruzione ha un impatto maggiore.