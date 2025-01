Una serie di screenshot pubblicati su Twitter rivela una nuova, sconcertante funzione in arrivo su Microsoft Edge: un portafoglio di criptovalute integrato.

Sebbene molti non siano interessati a tecnologie come gli NFT e le criptovalute, ritenendo che la “moda sia passata”, giganti della tecnologia come Sony e Microsoft stanno ancora investendo molto in questo segmento. Una serie di screenshot condivisi dall’utente @thebookisclosed rivelano un possibile nuovo strumento che arriverà presto in Microsoft Edge: un portafoglio di criptovalute integrato nel browser.

L’anno scorso le grandi novità tecnologiche sono state gli NFT e il Metaverso. Mentre l’attualità si concentra sulle intelligenze artificiali come ChatGPT, Microsoft continua a investire in miglioramenti per i token digitali.

Microsoft vuole potenziare il suo browser con un’altra funzione che sicuramente solleverà polemiche. Secondo la descrizione della funzione, l’idea è quella di fornire ai clienti di Edge un “portafoglio non custodito”, il che significa che i possessori di criptovalute non dovranno affidarsi a terzi per conservare chiavi private e password. Microsoft afferma che il progetto è il suo “viaggio nelle criptovalute e negli NFT” e promette un’esperienza più semplice e sicura senza estensioni di terze parti per facilitare l’interazione con Web3.

Ovviamente, l’azienda non sta dando ai tester alcuna criptovaluta o NFT per partecipare ai test e non prevede nemmeno di rimborsarli in caso di perdita di fondi. Pertanto, chi ha accesso al portafoglio Edge deve seguirlo a proprio rischio e pericolo. È interessante notare che il portafoglio afferma chiaramente che si tratta di un “progetto riservato e che nessun dettaglio deve essere condiviso all’esterno”.

Il wallet crypto aggiornato in Microsoft Edge mostrerà il saldo corrente e le attività, la cronologia delle transazioni, le app collegate, la lista di controllo e una scheda dedicata per esplorare il mondo di Web3, criptovalute e NFT. Sono inoltre presenti integrazioni con Coinbase e MoonPay per consentire agli utenti di acquistare monete e inviare pagamenti ad altri.

Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente il suo “viaggio nelle criptovalute”, quindi dovremo attendere ulteriori dettagli.