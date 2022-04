Electrolux ha lanciato un nuovo Filtro per le Microplastiche che aiuta a prevenire il rilascio di fibre di microplastica dai tessuti lavati in lavatrice per contrastare il crescente inquinamento da plastica, in una quantità che può raggiungere fino a due sacchetti di plastica all’anno per famiglia.

Il nuovo Filtro per le Microplastiche può catturare fino al 90% delle fibre di microplastica, più grandi di 45 micron, rilasciate dagli indumenti sintetici durante il lavaggio.

Circa mezzo milione di tonnellate di microfibre di plastica vengono rilasciate in mare ogni anno con il lavaggio dei tessuti. Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), ciò equivale alla dispersione in mare di tre miliardi di magliette in poliestere ogni anno.

Il nuovo Filtro per le Microplastiche, realizzato per almeno il 50% con plastica riciclata, ha una cartuccia con un filtro a maglie strette che cattura le fibre di microplastica rilasciate dagli indumenti sintetici durante il lavaggio. Quando il filtro necessità di essere pulito, gli utenti possono buttare le fibre di microplastica nei rifiuti domestici. Il filtro funziona con le lavatrici Electrolux, AEG e Zanussi, fissato al muro accanto alla macchina.

Secondo il nuovo rapporto di Electrolux, ‘The Truth About Laundry – Microplastic Edition’, il 94% degli adulti non sa quanta plastica c’è nei vestiti. Chiamati a rispondere a un test sulle fibre, il 68% degli europei non sapeva che il nylon è una fibra di plastica e il 62% che il poliestere, la fibra più usata al mondo, è plastica.

Parte del problema, secondo Sarah Schaefer, Electrolux VP Sustainability (Europe), è la mancanza di consapevolezza del significato di ‘sintetico’.

“Siamo diventati così abituati alla frase ‘materiale sintetico’ che la maggior parte di noi ha perso di vista il fatto che la maggioranza di questi materiali sintetici sono in realtà plastica”, ha affermato Schaefer.

“La nostra ricerca mostra che c’è un urgente bisogno di aiutare le persone a capire di più sui materiali che stanno acquistando e su come prendersene cura al meglio, oltre a incoraggiare il maggior numero di persone possibile ad adottare pratiche di lavaggio più rispettose dell’ambiente”, ha continuato Schaefer. “Facendo una serie di piccoli passi, tra cui l’installazione di un Filtro per le Microplastiche, ognuno di noi può ridurre l’impatto ambientale dei prodotti tessili”.

Leader riconosciuto nella sostenibilità nel settore degli elettrodomestici, Electrolux ha vinto molti premi per il suo impegno e le sue performance, compreso un prestigioso punteggio di doppia “A” per le azioni a favore del clima e dell’acqua da parte di CDP, organizzazione non-profit globale.

La ricerca

I risultati della ricerca si basano su dati quantitativi raccolti tra 15.000 adulti in quindici mercati europei. OnePoll, società leader nelle ricerche di mercato, ha gestito la ricerca in collaborazione con Electrolux e i suoi partner. Il sondaggio è stato condotto tra il 15.10.2021 e il 10.11.2021 con dati raccolti dalla popolazione generale nei seguenti paesi: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

I dati sono stati ponderati per ogni paese per garantire una rappresentazione accurata per età, stato civile, reddito/classe sociale, etnia e regione. Per una statistica del 50% il margine di errore di campionamento su un campione di 1000 intervistati è ±3,1%. Per statistiche più piccole o più grandi, il margine di errore scende all’1,9% per una statistica del 10% o del 90%. Questo si basa sul fatto che tutti i paesi hanno 1000 intervistati per mercato. Questo margine di errore è piccolo e rende i dati altamente affidabili.