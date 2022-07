Meta cambia i termini di Oculus rinunciando all’account Facebook per entrare nel metaverso.

Meta (ex Facebook) sta cercando di attirare un maggior numero di utenti verso li suoi visori per la realtà virtuale (VR) commercializzate con il marchio Oculus, al fine di far progredire l’implementazione del metaverso, un concetto creato dall’azienda che fonde mondi reali e virtuali con l’accesso attraverso un dispositivo aziendale, come l’Oculus Quest 2, ad esempio.

Considerando l’attuale politica dello sviluppatore, per utilizzare l’ecosistema del dispositivo l’utente deve necessariamente avere un account creato su Facebook, un social network che funge da “porta d’accesso” all’universo del metaverso, ma che può allontanare potenziali clienti dopo gli scandali legati alla privacy dei dati.

Questa settimana, l’azienda ha inviato una dichiarazione in cui informa che da agosto non sarà più necessario avere un account Facebook per utilizzare i servizi di Meta VR. Secondo la dichiarazione, gli utenti che vogliono unirsi al metaverso devono creare un account Meta con il quale possono gestire i dispositivi, accedere a più dispositivi e altro ancora.

Questo account è completamente svincolato da Facebook e non richiede al proprietario di Oculus di avere un profilo sulla piattaforma, una novità che dovrebbe raggiungere i consumatori che vogliono entrare nel mondo virtuale, ma non hanno bisogno di creare un account sul social network dell’azienda.

Come spiega l’azienda, gli utenti possono continuare a utilizzare l’account Oculus collegato a Facebook fino al 1 gennaio 2023, ma dopo tale periodo dovranno migrare gratuitamente a un account Meta. I dati come risultati, amici e altre informazioni verranno conservati.

