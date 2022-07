Un anno fa è stato introdotto YouTube Shorts in Italia, come conferma della mission dell’azienda di dare voce a tutti e aiutare creatori di contenuto e artisti a far crescere il loro pubblico, anche con i video in formato breve. Il lancio di Shorts secondo la società sta aiutando a consolidare la prossima generazione di creator e artisti mobile-first. Anche se è solo l’inizio del percorso, gli Shorts stanno generando a livello globale 30 miliardi di visualizzazioni al giorno con 1,5 miliardi di utenti registrati che li consumano ogni mese.

I video brevi per permettere a creator e artisti di esprimersi

Quando Shorts è stato lanciato si è compreso subito che si trattava di un nuovo importante formato su YouTube. Da allora, l’azienda ha tentato di innovare il prodotto e permettere a creator e artisti di ottenere il massimo da YouTube in tutte le lunghezze e formati video. Ecco tre insegnamenti chiave che guideranno l’evoluzione del prodotto:

Creation is king. Creator e artisti hanno bisogno degli strumenti migliori per creare contenuti dal proprio cellulare in modo facile e veloce e per connettersi alle proprie community in tempo reale. Gli strumenti di remix di audio e video come Cut e Green Screen aiutano i creator e gli artisti di YouTube a personalizzare e reinterpretare i contenuti che amano. Ad aprile 2022 Shorts, con contenuti tratti da video di lunga durata, ha generato oltre 100 miliardi di visualizzazioni. La fase di creazione dei contenuti continua a essere molto importante per Shorts. Scoprire nuovi Shorts dovrebbe sorprendere e divertire. Shorts è stato creato per ispirare, intrattenere e divertire la community di persone che guardano YouTube, i creator e gli artisti. Man mano che il prodotto cresce, si cercano modi nuovi con cui la community possa scoprire i propri contenuti preferiti e sorprendersi con Shorts. Il prossimo step dell’azienda è quello di concentrarsi sul miglioramento dell’algoritmo di raccomandazione e di introdurre nuovi modi per rimanere in contatto con le tendenze e la più ampia community di Shorts sulla piattaforma. La monetizzazione è la chiave dell’entusiasmo e del successo di creator e artisti. YouTube è una piattaforma in cui creator e artisti possono monetizzare in 10 modi diversi e creare attività di successo. Shorts è un modo nuovo di vedere e creare contenuti su YouTube, quindi l’azienda sta valutando cosa significa monetizzare e premiare i creator per i loro contenuti. Come primo passo, ha lanciato il fondo YouTube Shorts da 100 milioni di dollari, che ha già retribuito migliaia di creatori e artisti. Oltre il 40% di coloro che hanno ricevuto un contributo dal fondo l’anno scorso non facevano parte del Programma partner di YouTube. Sta inoltre testando attivamente i formati degli annunci su Shorts e lavorando al piano a lungo termine per la monetizzazione dei creator.

La community è fondamentale per l’esperienza di un creator

Un ambiente aperto e di supporto per creator e artisti è essenziale nell’esperienza YouTube. La nuova Community dei creator di YouTube Shorts nasce per educare, mettere in evidenza e amplificare i creator di Shorts in tutto il mondo. In quanto punto di incontro tra i creator e una guida su Shorts, la Community aiuta e supporta i creator.

Aggiornare YouTube Analytics con i nuovi formati

Gli insight di YouTube Analytics aiutano i creator e gli artisti a creare la strategia di contenuti che funziona meglio per loro. La scorsa primavera è stato lanciato un nuovo design che consente ai creator di visualizzare approfondimenti e dati sulle prestazioni per contenuti specifici nei diversi formati video: VOD, Live e Shorts, che danno la possibilità ai creator di personalizzare e ottimizzare le proprie strategie di contenuto in modo più efficace e sfruttare al meglio la piattaforma per crescere e guadagnare.

Realizzare un prodotto pensando ad artisti e musica

Il percorso verso il successo degli artisti non è mai stato così impegnativo, quindi prodotti come Shorts rispecchiano il progetto di rendere YouTube il luogo in cui gli artisti possono entrare in contatto con i loro fan e far crescere carriere musicali sostenibili a lungo termine. Anche se è passato solo un anno dal lancio, l’interesse sta crescendo. Shorts, infatti, sta ridefinendo la portata della musica su YouTube e contribuendo alla carriera degli artisti. I canali degli artisti e dei creator che caricano sia Shorts che i formati lunghi registrano un tempo di visualizzazione complessivo e una crescita degli iscritti migliore rispetto a quelli che caricano solo moduli lunghi.