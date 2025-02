Secondo quanto riporta Bloomberg, è possibile che Apple presenti un MacBook Air 15″ equipaggiato con il chip M2 durante l’evento WWDC che si terrà a giugno.

Apple si appresta a presentare al mondo un nuovo MacBook Air da 15 pollici con processore M2. Lo anticipa Mark Gurman di Bloomberg, che ha individuato nei registri degli sviluppatori dell’App Store la traccia del portatile mai visto prima. Il chip che lo alimenta dovrebbe essere lo stesso del modello da 13 pollici, ovvero l’M2, con una CPU a 8 core e una GPU a 10 core. L’identificativo del modello, che corrisponde al “Mac 15,3”, suggerisce che il notebook avrà una risoluzione delle immagini pari a quella del MacBook Pro da 14 pollici.

Il presunto MacBook Air 15″ è stato oggetto di voci e indiscrezioni da tempo e, sebbene non sia ancora noto quando Apple lo rilascerà ufficialmente, è molto probabile che lo faccia alla World Wide Developers Conference di giugno. L’azienda californiana ha annunciato lo scorso anno il MacBook Air 13″ con il chip M2 in occasione dello stesso evento.

Non solo: Gurman rivela che Apple sta lavorando a un MacBook Air da 13 pollici aggiornato. Il rapporto non specifica cosa cambierà rispetto al modello attuale, ma ci si aspetta che includa funzioni migliorate e un design più moderno, che lo avvicina ancora di più al nuovo MacBook Air da 15 pollici.

Con questo nuovo laptop, Apple si sta concentrando sull’espansione della gamma MacBook Air, che si sta dimostrando sempre più popolare tra i consumatori di tutto il mondo. Insieme alla nuova versione da 15 pollici, Apple continua a offrire una vasta selezione di MacBooks, tra cui il MacBook Pro e il MacBook da 12 pollici.

Alcuni esperti del settore sottolineano che l’ultimo hardware e software offerto da Apple nei suoi nuovi MacBooks è la dimostrazione dell’impegno dell’azienda per l’innovazione tecnologica e per una gamma più ampia di clienti, compresi i professionisti che utilizzano software ad alte prestazioni. Non resta che attendere la WWDC di giugno per sapere se questi rumors si confermeranno.