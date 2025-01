Apple ha rilasciato lunedì 06 marzo un aggiornamento Rapid Security Response disponibile per coloro che eseguono la beta di iOS 16.4, che segna il lancio del quarto aggiornamento RSR da quando la funzione è stata introdotta in iOS 16.

Lunedì 6 marzo Apple ha rilasciato un aggiornamento per la protezione rapida, o Rapid Security Response, per gli utenti che eseguono la beta di iOS 16.4, segnando il lancio del quarto aggiornamento per questa funzione da quando è stata introdotta nel sistema operativo mobile con iOS 16. Un pacchetto simile è arrivato anche per gli utenti beta di macOS 13.3 Ventura.

La tecnologia è stata progettata per fornire agli utenti di iOS 16.4 beta le correzioni dei bug senza la necessità di installare un aggiornamento completo – e questo attuale è probabilmente un pacchetto di prova, dato che il file è piuttosto leggero.

iOS Security Response 16.4 (b) è disponibile tramite il meccanismo di aggiornamento software predefinito in Impostazioni e richiede solo pochi minuti di download per scaricare l’aggiornamento. Un rapido riavvio completa il processo.

Toccando la versione nella sezione Informazioni su Impostazioni, verranno visualizzate informazioni sulla versione di iOS installata e sull’aggiornamento per questa protezione rapida. È ancora possibile disabilitare questo aggiornamento minore sui sistemi.

Oltre a diverse correzioni e funzionalità, iOS 16.4 conterrà 31 nuove emoji, nuovi colori per i cuori, che ora possono essere grigi, azzurri e rosa e anche una nuova faccia che scuote di stupore, oltre a nuove mani che spingono qualcosa in due direzioni in varie tonalità di pelle. Altre novità sono le emoji per alce, asino, ala, corvo, oca, medusa, giacinto, pisello, ventaglio, zenzero, flauto, maracas, Khanda e WiFi.

