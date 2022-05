Honor annuncia nuovi e imperdibili sconti su Amazon, una delle più famose piattaforme di e-commerce su cui il brand è approdato ormai da mesi.

A maggio sarà possibile acquistare un vasto ventaglio di device a un prezzo davvero vantaggioso, tra cui il nuovo smartphone HONOR X8 e i nuovi PC della HONOR MagicBook Series.

HONOR X8

Honor X8 6+128G – al prezzo di €249,90 invece che €259,90 fino al 5/05/2022 per le colorazioni Midnight Black e Ocean Blue a questo link.

Fornendo una serie di soluzioni tecnologiche innovative, HONOR X8 presenta un design elegante, ultrasottile e leggero, un grande schermo con cornici super strette, capacità fotografiche eccezionali e prestazioni potenti che superano le aspettative, il tutto ad un prezzo accessibile. Incredibilmente sottile, lucido ed elegante, HONOR X8 è stato progettato con un corpo leggero. Portando un’esperienza fotografica eccezionale, HONOR X8 vanta una configurazione Quad Camera, tra cui una fotocamera principale da 64MP, una fotocamera grandangolare da 5MP, una fotocamera. La fotocamera grandangolare da 5MP con un angolo di vista di 120° e un’apertura f/2.2 permette agli utenti di catturare più elementi nell’inquadratura con maggiore facilità e comodità. HONOR X8 è dotato di HONOR RAM Turbo (6G+2G) che espande la memoria RAM comprimendo le applicazioni in background impedendo che i processi in sottofondo vengano bloccati. HONOR X8 è dotato di una batteria da 4000mAh, che garantisce agli utenti una lunga durata della carica, offrendo fino a 13 ore di riproduzione di contenuti video di YouTube, 19 ore di navigazione web o 9,3 ore di gioco. Con 22.5W Wired HONOR SuperCharge, gli utenti possono ricaricare il loro dispositivo con una carica sufficiente per consentire tre ore di riproduzione video online in soli dieci minuti.

HONOR 50

Honor 50 6+128G – con sconto fino al 40% dal 02/05/2022 fino al 15/05/2022 a questo link.

Honor 50 8+256G – dal 06/05/2022 fino al 15/05/2022 a questo link.

HONOR 50, smartphone flagship del brand, è caratterizzato da un design unico e da una fotocamera all’avanguardia. Grazie ad una main camera posteriore da 108MP e una camera frontale da 32MP in grado di conservare più dettagli, HONOR 50 offre immagini e riprese di altissima qualità, perfette per soddisfare le esigenze di fotografi amatori e professionisti. Dotato della funzione Dual View e di modalità grandangolo e modalità notte, è possibile scattare e registrare video con entrambe le fotocamere anche nelle condizioni meno favorevoli. Inoltre, HONOR 50 è dotato di diverse modalità di ripresa multi-obiettivo, con combinazioni che utilizzano contemporaneamente le fotocamere anteriori e posteriori. Durante l’acquisizione di video, gli utenti possono anche applicare varie funzionalità soddisfando tutte le esigenze di un grande Vlog. Dotato di un display curvo da 6,57 pollici da 75° per HONOR 50 questo smartphone possiede uno dei migliori display retina con 1.07 miliardi di colori del settore, offrendo una riproduzione dei colori senza precedenti per un’esperienza cromatica senza eguali, capace di regalare immagini mozzafiato. Il device è dotato della piattaforma mobile Snapdragon 778G 5G di Qualcomm che consente prestazioni e consumo energetico eccellenti.

HONOR 50 Lite

Honor 50 Lite – con sconto fino al 35% dal 06/05/2022 fino al 15/05/2022 a questo link.

HONOR 50 Lite è uno smartphone dotato di una batteria di grande capacità e un display HONOR FullView da 6,67 pollici, che offrirà una velocità di ricarica straordinaria, un’esperienza visiva coinvolgente e funzioni di protezione degli occhi, il tutto a un prezzo incredibile. HONOR 50 Lite racchiude potenti caratteristiche: con una batteria da 4.300mAh e 66W HONOR SuperCharge, che aumenta il dispositivo del 40% in soli 10 minuti, è dotato di una fotocamera quadrupla da 64MP perfetta per gli aspiranti fotografi che potranno facilmente padroneggiare le loro abilità e catturare ogni momento con dettagli mozzafiato. HONOR 50 Lite offre un rapporto schermo-corpo del 94,4% accanto a un display HONOR FullView da 6,67 pollici, dando agli utenti un’esperienza visiva più ampia e confortevole. Con le soluzioni hardware-Level Eyecare, gli utenti possono proteggere i loro occhi mentre trascorrono lunghi periodi di tempo guardando i loro contenuti video preferiti.

HONOR MAGICBOOK X15

Honor Magicbook X15 – dal 02/05/2022 fino al 29/05/2022 a questo link.

HONOR MagicBook X 15, dotato di processore Intel CoreTM di decima generazione, offre prestazioni aggiornate in un corpo in alluminio premium e sottile. Dotato di una batteria performante da 56Wh, una memoria ad alta velocità a doppio canale, un design a doppia antenna 2X2 MIMO e una ventola di raffreddamento sovradimensionata, HONOR MagicBook X 15 garantisce prestazioni superbe e un’esperienza utente senza interruzioni per permettere agli utenti di passare dal lavoro al gioco in modo fluido. Il dispositivo perfetto per ogni occasione, HONOR MagicBook X 15 è disponibile nei colori premium Mystic Silver e Space Gray. Perfetto per coloro che trascorrono lunghe ore davanti a uno schermo, HONOR MagicBook X 15 è dotato di certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light Certification e TÜV Rheinland Flicker-free Certification, garantendo una maggiore protezione degli occhi e un’esperienza visiva confortevole durante lo studio, il lavoro o la visione di programmi televisivi.

HONOR MAGICBOOK 16

Honor Magicbook 16 – dal 02/05/2022 fino al 29/05/2022 a questo link.

Dotato di un display IPS HONOR FullView da 16,1 pollici, un processore AMD Ryzen serie 5000 e aggiornamenti leader del settore, HONOR MagicBook 16, con un peso di soli 1,84 kg, è stato progettato per offrire una produttività senza pari ai giovani consumatori di tutto il mondo. Con un’ampia gamma di colori 100% sRGB e una luminosità di 300nits, HONOR MagicBook 16 offre una migliore qualità dei colori e una vivida chiarezza per l’editing di grafica e immagini all’avanguardia. Perfetto per coloro che trascorrono lunghe ore davanti allo schermo, HONOR MagicBook 16 è dotato della certificazione TÜV Low Blue Light, che riduce al minimo le emissioni di luce blu per garantire una maggiore protezione degli occhi e un’esperienza visiva confortevole. Equipaggiato con l’architettura Zen 3, HONOR questo device offre prestazioni della CPU leader nel settore con una frequenza turbo che arriva fino a 4.2GHz. HONOR MagicBook 16 è dotato di 512GB di storage e 16GB di RAM a doppio canale, e di un sistema di raffreddamento intelligente con tripli tubi di calore da 2 mm, doppia ventola da 75 mm e sensori di temperatura ad alta precisione, dissipando rapidamente il calore dal processore. Inoltre, il dispositivo supporta la collaborazione multischermo, consentendo agli utenti di fare multi-task tra diversi dispositivi, e integra il riconoscimento delle impronte digitali nel pulsante di accensione.

HONOR MAGICBOOK 15

Honor Magicbook 15 – dal 02/05/2022 fino al 29/05/2022 a questo link.



Vantando il nuovo processore AMD RyzenTM 5 5500 U con una frequenza massima della CPU di 4.3GHz, la grafica integrata AMD RadeonTM, la serie HONOR MagicBook offre una prestazione eccezionale quando si tratta di elaborare la grafica e gestire compiti complessi, supportando il gioco, la realizzazione di film o il rendering 3D con facilità. Oltre al processore ad alte prestazioni, la serie HONOR MagicBook è dotata di 16GB di memoria 3200MHz a doppio canale, migliorando la velocità di trasmissione fino al 50% rispetto alla memoria a singolo canale. Dotato di una massiccia batteria da 56Wh, la serie HONOR MagicBook fornisce fino a 11 ore di riproduzione video 1080p locale o 10 ore di navigazione su una pagina web con una singola carica completa. Il dispositivo è dotato di un caricatore veloce da 65Wh, che alimenta la batteria da zero al 65% in un’ora, aiutando gli utenti a studiare in movimento con facilità. Grazie allo stupefacente Eye Comfort HONOR FullView Display da 14 pollici, alla gamma di colori sRGB al 100%, alla luminosità di 300 nit e al rapporto schermo/corpo dell’84%, la serie HONOR MagicBook offre una qualità d’immagine superiore e immagini fedeli alla realtà per aiutare gli utenti a catturare ogni dettaglio sullo schermo. Vantando potenti caratteristiche tutte racchiuse in un corpo elegante e in alluminio, la serie HONOR MagicBook è estremamente leggero. A completamento del design unico e moderno, la nuova serie HONOR MagicBook è disponibile in Mystic Silver e Space Gray.