La nuova interfaccia utente Honor MagicOS 8.0 basata su Android 14 e ricca di funzioni AI, è in fase di rilascio al di fuori della Cina.

Honor ha ufficialmente iniziato il rollout globale di MagicOS 8.0, la sua ultima versione dell’interfaccia utente che si basa su Android 14. L’aggiornamento, presentato in Cina all’inizio del 2024, introduce una serie di innovazioni, in particolare nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Recenti discussioni su Reddit hanno evidenziato che alcuni utenti al di fuori della Cina hanno iniziato a ricevere questo aggiornamento. Per ora, i possessori di dispositivi della serie Honor Magic 5 situati principalmente al di fuori dell’Europa sono tra i primi beneficiari. La strategia di Honor sembra procedere con cautela, optando per una distribuzione limitata inizialmente a specifiche aree geografiche per verificare l’assenza di intoppi o problemi. Tuttavia, l’azienda prevede di accelerare la distribuzione in future fasi, estendendola a più Paesi.

A tre mesi dal lancio sul mercato cinese, MagicOS 8.0 inizia il suo percorso di espansione internazionale. Le previsioni indicano che il nuovo sistema operativo diventerà disponibile per tutti i dispositivi compatibili attivi in varie parti del mondo nelle prossime settimane. A differenza di altri big del settore come Samsung e Google, che hanno implementato funzioni AI in modo più immediato, Honor ambisce a un’integrazione dell’intelligenza artificiale più profonda e pervasiva, influenzando ogni aspetto dell’esperienza utente.

Uno degli elementi distintivi di MagicOS 8.0 è MagicLM, un modello linguistico avanzato dotato di 7 miliardi di parametri. Sviluppato in collaborazione con Qualcomm, MagicLM è progettato per operare in sinergia con il chipset Snapdragon 8 Gen 3, permettendo una vasta serie di operazioni AI. Queste vanno dalla generazione di video basati su comandi vocali naturali all’identificazione precisa di fotogrammi in un video.

Il cuore dell’innovazione in MagicOS 8.0 è Magic Portal, una funzione che propone suggerimenti intelligenti per navigare e accedere con facilità a servizi tra diverse app e dispositivi con un semplice gesto. Questa funzionalità segna un’evoluzione nell’interazione tra l’utente e il dispositivo, rendendo l’esperienza quotidiana migliore.