L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall’l’UE colpiranno fortemente il mercato globale degli smartphone.

Subito dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, gli Stati Uniti e l’UE hanno lanciato alcune serie di sanzioni contro la Russia. In effetti, molti brand di punta (quasi tutti) smettono di operare in Russia. A quest’ultima non è permesso ottenere alcun prodotto high-tech. Abbiamo anche scritto che Intel, AMD, TSMC, Samsung, e molti altri produttori di componenti non spediranno i loro prodotti in Russia. Naturalmente, tutte queste sanzioni hanno l’obiettivo di “seppellire” l’economia della Russia. Ma colpiranno solo l’economia della Russia? Ne dubitiamo molto.

Mercato russo degli smartphone

Come detto, molti marchi (comprese le aziende tecnologiche) hanno lasciato il mercato russo. Apple era tra questi. Il 1° marzo, l’azienda di Cupertino ha annunciato che avrebbe sospeso le vendite di prodotti Apple in Russia e limitato la funzione di Apple Pay. Inoltre, le app di Russia Today e Sputnik sono state rimosse dall’App Store di Apple al di fuori della Russia.

Ma ci sono sempre due lati della medaglia. Vogliamo dire che queste sanzioni non sono unilaterali. Almeno, colpiranno le economie di quei paesi che hanno lanciato o sostenuto queste sanzioni. Recentemente, abbiamo appreso che l’intero mercato degli smartphone non ha un buon rendimento nella prima metà di quest’anno. La ragione principale sta dietro il conflitto tra Russia e Ucraina. Inoltre, molti produttori di smartphone hanno apportato modifiche alle loro previsioni.

Nessuno sapeva della possibile guerra tra Russia e Ucraina

All’inizio di febbraio di quest’anno (prima della guerra tra Russia e Ucraina), l’agenzia di consulenza TrendForce ha stimato che nel 2022 la produzione di smartphone sarà di circa 1,39 miliardi di unità. Per quanto riguarda i singoli brand, Samsung spedirà 276 milioni, Apple 243 milioni, OPPO 208 milioni e VIVO 149 milioni di unità. Il mercato in questo momento ha avuto cambiamenti sconvolgenti e crediamo che nessuno di questi numeri sarà raggiunto. Sappiamo che nel mercato degli smartphone i principali cambiamenti toccano fondamentalmente le grandi marche. Intendiamo dire che se ci sono cambiamenti nei numeri, saranno all’interno della top 5. Questo significa anche che se qualche marchio di questa lista è tra quelli che sostengono le sanzioni contro la Russia soffrirà molto.

Non sorprende che nessuno degli analisti stia cercando di fare ipotesi al momento. La situazione in prima linea cambia di ora in ora. Quindi, se qualcosa sembra affidabile per il momento, sarà insensato nel momento successivo. In ogni modo non è difficile indovinare che la domanda sarà molto più bassa rispetto alle aspettative. La situazione peggiorerà perché il numero di paesi e aziende che sostengono le sanzioni contro la Russia aumenterà. A questo proposito, l’analista di Strategy Analytics Woody Oh ha dichiarato che altri importanti OEM di smartphone probabilmente si uniranno alle azioni di Apple in Russia nei prossimi giorni. Se la situazione attuale persiste per alcune settimane o mesi, il mercato russo degli smartphone soffrirà. La Russia è stata uno dei primi cinque paesi nelle spedizioni di smartphone negli ultimi anni, così come fra i primi dieci paesi nelle entrate degli smartphone.

Secondo gli analisti, anche in questa situazione, Apple si piazzerà tra i primi tre. Ma le unità di smartphone vendute saranno solo 34 milioni. In generale, la domanda di smartphone in Russia e Ucraina è stimata tra 40-45 milioni di unità all’anno. Quindi la guerra tra Russia e Ucraina non seppellirà completamente questo mercato.

Marche di smartphone cinesi in Russia

La Cina e la Russia hanno buone relazioni, quindi è improbabile che la Cina smetterà di vendere smartphone in Russia. Secondo il rapporto sulle spedizioni del mercato russo della telefonia mobile pubblicato da Counterpoint Research, la quota di mercato della telefonia mobile del paese è fondamentalmente occupata da marchi mainstream come Samsung, Xiaomi, Apple e Huawei. Questo significa semplicemente che 2 su quattro sono marche di smartphone cinesi. Beh, Huawei non lancia molti smartphone attualmente. Quindi tutto è lasciato a Xiaomi ma dobbiamo sottolineare che anche Honor e Realme stanno guadagnando slancio sul mercato russo. Sono marchi riconoscibili e nel prossimo futuro diventeranno ancora più popolari.

Ci sono tutte le ragioni per pensare che è molto probabile che Samsung segua la sospensione delle vendite di Apple in Russia. Quando questo accadrà, i clienti russi saranno colpiti enormemente. Vogliamo dire che attualmente è il marchio di smartphone di fascia alta più popolare in Russia, con una quota di mercato considerevole. D’altra parte, quando questo accadrà, i marchi cinesi menzionati ne beneficeranno. La guerra tra Russia e Ucraina ha notevolmente influenzato il tasso di cambio e causato problemi di inflazione. Se questo continua, l’economia globale e l’intera industria della telefonia mobile dovranno affrontare tempi difficili.

Durerà a lungo?

Alcuni analisti pensano che questa guerra non dovrebbe durare a lungo. Quindi, se i due paesi vogliono recuperare le loro economie, devono partire da quello che stanno facendo. Vogliamo dire che sono bravi a produrre gas naturale; soprattutto per la Russia, questo è essenziale. Per evitare che la gente muoia di fame, la Russia dovrebbe fermare la guerra e iniziare a produrre beni.

Ma nel peggiore dei casi, Strategy Analytics ha detto che la guerra tra Russia e Ucraina scatenerà una crisi energetica globale e una recessione economica mondiale. Anche la produzione globale di smartphone e le catene di approvvigionamento saranno sconvolte su vasta scala. Entro il 2022, il mercato globale degli smartphone si ridurrà significativamente, colpendo i fornitori in tutte le regioni del mondo.