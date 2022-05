Nell’ultimo trimestre dello scorso anno, Google ha annunciato un enorme sforzo per trovare e rimuovere sia app che annunci chiamati “stalkerware“, categoria utilizzata per designare applicazioni il cui obiettivo è monitorare segretamente la navigazione dell’utente sullo smartphone e successivamente, inviare il dati al destinatario.

Sebbene non attirino molta attenzione, queste app dannose rappresentano un grave rischio per la privacy e la sicurezza dell’intero del sistema operativo in quanto possono raccogliere dati sensibili come cronologia delle chiamate, posizione, messaggi, sequenze di tasti e altre informazioni che possono essere sfruttate dal cyber criminali.

Secondo quanto rilevato dal MIT Technology Review, rivista del Massachusetts Institute of Technology, negli Stati Uniti, Google non riesce a contrastare la presenza di annunci stalkerware su Android, visualizzando pubblicità che consigliano app spia nei risultati di ricerca.

Apparentemente, quando si cercano termini come “leggi le conversazioni della ragazza”, “traccia la posizione del ragazzo”, ecc. La Ricerca Google ritorna con annunci che puntano a software spia, classificazione che viola i termini di utilizzo della piattaforma e di conseguenza, non può essere servita al motore di ricerca, ad eccezione delle app destinate al controllo parentale.

Secondo le informazioni di MIT Technology, gli sviluppatori malintenzionati sfruttano la violazione della politica di Google per pubblicizzare servizi incentrati sul monitoraggio dei bambini, ma acquistando pubblicità che prende di mira gli adulti che cercano modi per spiare altre persone.

In una nota inviata all’istituto, Google afferma che “non sono consentiti annunci che promuovono spyware per la sorveglianza dei partner. Abbiamo esaminato gli annunci in questione e stiamo rimuovendo quelli che violano le nostre norme” e conclude rafforzando il proprio impegno a rimuovere queste app e annunci.

Secondo te, Google è molto indietro rispetto ad Apple in termini di privacy? Raccontaci la tua opinione nei commenti!