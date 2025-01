Google ha annunciato oggi di aver concesso in licenza il suo modello di ricerca AI per lo screening del cancro al seno alla società di tecnologia medica iCAD.

Google ha annunciato lunedì scorso 28 novembre di aver concesso in licenza la sua tecnologia di ricerca sull’intelligenza artificiale nel monitoraggio del cancro al seno alla società medica iCAD. È la prima volta che la risorsa acquisisce questa dimensione commerciale, con l’obiettivo di migliorare le attuali risorse per rilevare le malattie del genere il prima possibile.

Da quel primo passaggio, la tecnologia dovrebbe raggiungere le impostazioni cliniche intorno al 2024, secondo Nicole Linton, responsabile delle comunicazioni di Google. L’implementazione commerciale dipende dal successo dei test in corso che le aziende sperano possano convalidare l’uso di questa IA su scala più ampia.

Questo lavoro è in fase di sviluppo ormai da alcuni anni e ha avuto maggiori ripercussioni nel mondo medico nel 2020, quando un articolo sulla rivista Nature ha dimostrato che l’IA era più brava a rilevare i segni del cancro rispetto a diversi radiologi, oltre ad aver ridotto i falsi negativi e risultati falsi positivi da migliaia di mammografie studiate.

iCAD prevede di incorporare il modello di ricerca AI nei propri strumenti, come “ProFound AI”, che analizza le immagini dalla tomosintesi mammaria digitale (DBT), una tecnica di imaging avanzata a volte indicata come “mammografia 3D”. Lo strumento esegue la scansione delle immagini DBT per cercare densità e calcificazioni dei tessuti molli maligni.

La funzione dovrebbe essere implementata anche nel tuo strumento di valutazione del rischio, che fornisce stime personalizzate del rischio di cancro al seno.

Naturalmente la tecnologia è ancora imperfetta e non è riuscita a rilevare i segni della malattia in alcuni esami segnalati dai radiologi. Inoltre, non esiste ancora un “gold standard” per la diagnosi del cancro, il che potrebbe rendere difficile il miglioramento dell’intelligenza artificiale. Il fatto è che la collaborazione umana è ancora fondamentale per il successo e il progresso di questa funzione.