Supporto multilingue, monitoraggio della salute mestruale e GPS dinamico tra le principali novità dell’aggiornamento per Fitbit Sense 2 e Versa 4.

Fitbit, uno dei principali protagonisti nel mondo dei dispositivi wearables, ha annunciato il roll-out dell’aggiornamento di versione 194.61 per i suoi smartwatch Sense 2 e Versa 4. Il rilascio dell’aggiornamento, parte dell’ultimo feature drop dell’anno, risponde all’obiettivo di migliorare la fruibilità dei dispositivi per gli utenti di tutto il mondo. Lanciato ufficialmente il 13 giugno, l’aggiornamento è ora disponibile per il download: gli utenti possono scaricarlo e installarlo semplicemente aprendo l’app Fitbit e cliccando sulla notifica di download.

Le novità introdotte con l’aggiornamento sono diverse e coprono un’ampia gamma di funzionalità:

Supporto multilingue: una delle principali innovazioni è l’introduzione del supporto per i caratteri globali e il testo da destra a sinistra. Questa caratteristica consente agli utenti di ricevere e leggere notifiche in molte lingue diverse, tra cui l’hindi, l’arabo e il vietnamita. In questo modo, Fitbit amplia la propria portata globale e garantisce una migliore esperienza utente a persone di diverse nazionalità. Monitoraggio del recupero: l’aggiornamento offre agli utenti una panoramica del loro livello di recupero giornaliero direttamente dallo smartwatch. Dopo aver installato il riquadro Recupero nell’app Fitbit, gli utenti possono scorrere a sinistra o a destra dal quadrante dell’orologio per visualizzare il loro stato. Questa funzionalità, tuttavia, richiede un abbonamento a Fitbit Premium. Monitoraggio della salute mestruale: con l’aggiornamento, Fitbit ha aggiunto la possibilità di monitorare la salute mestruale direttamente sullo smartwatch. Le utenti possono installare il riquadro Salute mestruale nell’app Fitbit e monitorare il proprio ciclo e registrare una mestruazione con un semplice scorrimento a sinistra o a destra dal quadrante dell’orologio. Cambio del quadrante dell’orologio: l’aggiornamento permette agli utenti di cambiare il quadrante dell’orologio senza dover aprire l’app Fitbit, rendendo la personalizzazione ancora più semplice e diretta. GPS dinamico: un’altra importante novità è l’introduzione del GPS dinamico. Quando lo smartphone dell’utente è nelle vicinanze, lo smartwatch può utilizzare i sensori GPS dello smartphone per acquisire i dati GPS, preservando così la durata della batteria del dispositivo.

Infine, come di consueto, l’aggiornamento include una serie di correzioni di bug e miglioramenti generali del sistema, che rendono l’esperienza dell’utente ancora più fluida e gradevole. Con questo aggiornamento, Fitbit si conferma un attore attento alle esigenze dei suoi utenti, sempre impegnato nel migliorare la fruibilità e le funzionalità dei propri dispositivi.