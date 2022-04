Popolare in tutto il mondo e con oltre 2,2 miliardi di utenti alla fine del 2021, Facebook continua a innovare implementando nuove funzioni per i consumatori del servizio e punta ad attirare soprattutto il pubblico più giovane adottando tendenze che si trovano in altre reti rivali come TikTok e Kwai.

Sebbene gli investimenti di Meta abbiano contribuito allo sviluppo della piattaforma, il numero crescente di smartphone venduti nel mondo – principalmente nei segmenti entry-level e medio gamma – potrebbe aver contribuito notevolmente alla crescita della community di Facebook.

Secondo un rapporto di Statista, azienda tedesca specializzata in dati di mercato, nel primo trimestre di quest’anno l’accesso a Facebook è avvenuto prevalentemente attraverso dispositivi mobile in generale, dispositivi che insieme (compresi i modelli Android e iOS) hanno registrato l’81,8% del totale attivo nell’app.

Sempre secondo i dati, solo l’1,5% degli accessi al social network è stato effettuato da desktop, numero che rivela l’enorme popolarità della piattaforma tra gli utenti mobile, soprattutto nel mercato indiano, regione in cui Facebook ha il pubblico più numeroso davanti a Stati Uniti e Indonesia, che occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione.

Nonostante abbia un pubblico affezionato, il social network di Mark Zuckerberg ha perso nel 2021 la posizione di app più scaricata al mondo, superato da TikTok e scendendo al secondo posto seguito da Instagram e WhatsApp, anch’essi di Meta.

Utilizzi Facebook o preferisci un altro social network? Raccontacelo nei commenti!