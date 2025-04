Un annus mirabilis per la tecnologia e il cinema: da ChatGPT a Oppenheimer, passando per Taylor Swift e Matthew Perry.

La Wikimedia Foundation ha rivelato l’elenco delle pagine più visitate su Wikipedia per l’anno 2023, offrendo un affascinante spaccato delle principali tendenze culturali e tecnologiche che hanno catturato l’interesse globale. La fondazione segue l’esempio di altre aziende nel pubblicare retrospettive annuali, fornendo una classifica dettagliata dei 25 articoli più popolari nella versione inglese del sito.

In testa alla classifica, con quasi 50 milioni di visualizzazioni, si posiziona la pagina di ChatGPT, segnando il predominio degli strumenti di intelligenza artificiale nell’ecosistema tecnologico del 2023. Questo interesse eccezionale per ChatGPT evidenzia come l’intelligenza artificiale sia diventata un punto di riferimento per sviluppatori, produttori di hardware e molte altre organizzazioni nel settore tecnologico.

Segue un elenco dettagliato degli articoli di Wikipedia più visitati nel 2023:

ChatGPT – 49.490.406 visite Deaths in 2023 – 42.666.860 visite 2023 Cricket World Cup – 38.171.653 visite Indian Premier League – 32.012.810 visite Oppenheimer (film) – 28.348.248 visite Cricket World Cup – 25.961.417 visite J. Robert Oppenheimer – 25.672.469 visite Jawan (film) – 21.791.126 visite 2023 Indian Premier League – 20.694.974 visite Pathaan (film) – 19.932.509 visite The Last of Us (serie TV) – 19.791.789 visite Taylor Swift – 19.418.385 visite Barbie (film) – 18.051.077 visite Cristiano Ronaldo – 17.492.537 visite Lionel Messi – 16.623.630 visite Premier League – 16.604.669 visite Matthew Perry – 16.454.666 visite United States – 16.240.461 visite Elon Musk – 14.370.395 visite Avatar: La Via dell’Acqua – 14.303.116 visite India – 13.850.178 visite Lisa Marie Presley – 13.764.007 visite Guardiani della Galassia Vol. 3 – 13.392.917 visite Russian invasion of Ukraine – 12.798.866 visite Andrew Tate – 12.728.616 visite

Nel campo del cinema, si distinguono titoli come Barbie, Avatar: La Via dell’Acqua e Guardiani della Galassia Vol. 3, rispettivamente al 13°, 20° e 23° posto. Nel mondo della televisione, The Last of Us emerge come una delle serie più popolari, basata sull’omonimo gioco di Naughty Dog.

Tra le celebrità, Taylor Swift guida con 19,4 milioni di visite, seguita dall’attore Matthew Perry, conosciuto per il suo ruolo in Friends, che ha registrato 16,4 milioni di visite. Curiosamente, l’attore è scomparso lo scorso ottobre, suscitando grande interesse sulle cause della sua morte. Anche Elon Musk, figura di spicco nel mondo degli affari e delle tecnologie, ha attirato un’ampia attenzione con 14,3 milioni di visite, rimanendo costantemente sotto i riflettori anche dopo aver lasciato il suo ruolo di CEO di X (ex Twitter).