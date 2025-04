La serie Black Mirror sta per tornare su Netflix con 6 nuovi episodi, uno dei quali è un sequel diretto di un episodio trasmesso in una stagione precedente.

La serie Netflix Black Mirror di Charlie Brooker ha esordito nel 2011 e da allora ha affascinato gli spettatori affrontando temi come i reality, la sorveglianza, i social network e la realtà virtuale. Nel corso delle stagioni, tuttavia, l’accoglienza del pubblico è stata contrastante e nella sesta stagione, nonostante la presenza di un cast di tutto rispetto e un primo episodio che sembrava aver scosso le coscienze provocando aumento impressionante nelle ricerche relative ai termini di utilizzo delle piattaforme digitali, non è riuscita a convincere il pubblico fino in fondo. Netflix ha però annunciato la settima stagione che sarà trasmessa nel 2025, non prima. La settima stagione conterà 6 nuovi episodi, uno dei quali si preannuncia come veramente speciale.

In linea di massima infatti è possibile guardare Black Mirror in ordine sparso, sia all’interno della stessa stagione sia da una stagione all’altra, poiché ogni episodio è indipendente dagli altri. Nella stagione 7 ci sarà un’eccezione alla regola: uno degli episodi sarà un sequel diretto dell’episodio USS Callister, andato in onda nel 2017 nella quarta stagione. Senza rivelarne il finale, racconta la storia di Robert Daly, direttore tecnologico di un’importante società di intrattenimento e co-creatore di un gioco online multiplayer di successo in cui interpreta il capitano di un’astronave. Il nuovo episodio della settima stagione riprenderà da dove si era interrotto quella della quarta stagione.

Sugli altri cinque episodi al momento non ci sono indicazioni; se Brooker confermerà l’attenzione per i temi di attualità e i rischi legati alla tecnologia moderna, è molto probabile che ci sarà un’incursione nel mondo dell’intelligenza artificiale, che lascia spazio a non pochi scenari!

Continuate a seguirci sui nostri canali, appena avremo nuove informazioni sulla prossima stagione di Black Mirror condivideremo un nuovo articolo.