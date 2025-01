Il popolare widget “At a Glance” per Google Pixel si arricchisce di avvisi sui treni, un’aggiunta gradita per gli utenti che viaggiano in ferrovia, segnando un importante miglioramento nella fornitura di informazioni di viaggio.

Per gli utenti dei telefoni Pixel, il widget At a Glance è diventato un elemento fondamentale della loro esperienza quotidiana, offrendo rapidi scorci di informazioni cruciali come appuntamenti, meteo e voli. Tuttavia, fino ad oggi, sembrava che mancasse un’importante modalità di trasporto nelle sue funzionalità: il treno. Questa omissione, in particolare in alcune parti del mondo, è ora stata finalmente colmata.

Secondo quanto riportato da Android Police, gli avvisi sui treni stanno iniziando a essere inclusi nel widget At a Glance, indicando un’implementazione più ampia di questa funzionalità. Il cambiamento è stato notato da un utente che stava prenotando un viaggio in treno di lunga distanza con Deutsche Bahn, l’operatore ferroviario nazionale tedesco. Nonostante le impostazioni di At a Glance elencassero i treni sotto la voce “Viaggi”, in passato questa funzione non si traduceva sempre in avvisi effettivi sullo schermo.

Ora, sembra che ci sia un cambiamento in atto. Rimane incerto se il widget stia raccogliendo le informazioni direttamente dall’app Deutsche Bahn o da Gmail, che ha raccolto i dettagli dall’e-mail di conferma della prenotazione. L’aggiornamento del layout delle e-mail di Deutsche Bahn, che ora presenta tutte le informazioni di viaggio direttamente nel corpo dell’e-mail anziché in un allegato PDF, potrebbe aver contribuito a rendere possibili gli avvisi sui treni.

Il widget At a Glance ora non solo visualizza l’orario e i dettagli del viaggio ma mostra anche le informazioni sul binario per le stazioni di partenza e di arrivo. Tuttavia, la disponibilità di questa funzione potrebbe dipendere dall’operatore ferroviario scelto. Nonostante la pagina di supporto di Google At a Glance menzioni già i treni, con dettagli sul binario, il nome della stazione, lo stato e il posto a sedere, la diffusione limitata a livello regionale è stata una fonte di frustrazione per molti utenti.

Questo sviluppo suggerisce che Google ha sempre voluto offrire informazioni di viaggio complete attraverso il suo widget, ma le restrizioni imposte dai singoli operatori ferroviari potrebbero aver rallentato i progressi.

Un altro sviluppo interessante riguarda la flessibilità di At a Glance. Presto, gli utenti Pixel potranno spostare il widget nella schermata iniziale o addirittura eliminarlo, una funzione attesa da tempo che dovrebbe essere introdotta con la futura versione beta di Android 14 QPR2.