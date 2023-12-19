ASUS ExpertBook CX54: un Chromebook Plus ultraleggero e resistente, dotato del potente processore Intel Core Ultra e una serie di funzionalità avanzate.

ASUS ha annunciato il lancio del primo Chromebook Plus al mondo dotato del potente processore Intel Core Ultra 7. Questo nuovo modello, denominato ASUS ExpertBook CX54, si distingue per il suo design elegante in metallo, offrendo un’esperienza utente premium e duratura. Il dispositivo vanta uno spessore di soli 16,9 mm e un peso leggero di 1,3 kg, rendendolo ideale per gli utenti che necessitano di mobilità.

Il corpo del Chromebook Plus è stato certificato secondo lo standard militare MIL-STD 810H, assicurando una resistenza superiore a cadute accidentali e versamenti di liquidi. In termini di display, lo schermo è un LCD IPS da 14 pollici in formato 16:10, con una risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel. La luminosità raggiunge i 500 nits e il display vanta un rivestimento antiriflesso, una copertura del 100% della gamma DCI-P3 e supporta sia penne stilo che l’uso touchscreen come opzione.

Sul fronte della potenza di elaborazione, l’ExpertBook CX54 è equipaggiato con un processore Intel Core Ultra 5 125U da 1,3GHz, che può raggiungere i 4,3GHz con 12 core, 12 MB di cache e una GPU Iris Xe integrata. Sono disponibili anche versioni con il processore Intel Core Ultra 7. La memoria RAM è LPDDR5X da 6.400 MHz, con opzioni da 8 GB e 16 GB, mentre lo spazio di archiviazione varia tra 128 GB e 512 GB in unità SSD M.2.

Per quanto riguarda la sicurezza, l’ASUS ExpertBook CX54 è dotato di un chip Titan C e di un sensore di impronte digitali per uno sblocco rapido e sicuro del Chromebook. La webcam è di 8 MP, supporta video a 1080p e include un otturatore per la privacy che copre il sensore quando non è in uso.

La tastiera retroilluminata del dispositivo ha una profondità di 1,4 mm, e il Chromebook offre un’ampia gamma di connessioni, tra cui:

Due ingressi USB-A 3.2 di seconda generazione

di seconda generazione Due ingressi Thunderbolt 4 con supporto per l’output di immagini e la ricarica

con supporto per l’output di immagini e la ricarica Una porta HDMI 2.1

Un’uscita audio da 3,5 mm

Un lettore di schede microSD

WiFi 6E (ax)

Bluetooth

Ricarica USB-C da 45 W

La batteria da 63 Wh del Chromebook è composta da tre celle agli ioni di litio. Sebbene ASUS non abbia ancora rivelato il prezzo e la disponibilità dell’ExpertBook CX54, il lancio in Europa è atteso nelle prossime settimane. Per gli utenti che preferiscono un sistema operativo Windows, ASUS ha anche lanciato lo ZenBook 14 OLED con lo stesso processore e un’autonomia fino a 15 ore.