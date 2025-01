La società di analisi TrendForce prevede che Apple supererà Samsung e avrà la maggiore quota di mercato mobile nel quarto trimestre del 2022. Il gigante di Cupertino dovrebbe conquistare il 24,6% del mercato della telefonia, con un significativo aumento del 7% rispetto al terzo trimestre del 2022, quando ha spedito quasi 51 milioni di iPhone, superando così la quota di mercato di Samsung, prevista al 20,2% nel quarto trimestre del 2022. Samsung è il leader del mercato nel terzo trimestre del 2022 con il 22,2%, ma questo sfortunato declino è destinato a spingerla al secondo posto.

Apple sta godendo di una forte domanda per i suoi ultimi iPhone, che si è spostata verso i modelli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. A causa di problemi con lo stabilimento Foxconn di Zhengzhou in Cina, la fornitura di questi modelli è stata un po’ ostacolata. Nel frattempo, i top di gamma non pieghevoli di Samsung si stanno avvicinando alla fine del loro ciclo di vita e stanno per essere rinnovate con la serie Galaxy S23 nel febbraio 2023. Inoltre di recente, alcuni rapporti hanno rivelato che Apple dovrebbe diventare il principale esportatore di telefoni in India, superando lo sforzo produttivo locale di Samsung.

Detto questo, la forma complessiva del mercato dei telefoni nel terzo trimestre del 2022 è significativamente peggiore rispetto all’anno precedente. Nel terzo trimestre del 2022 sono state spedite circa 289 milioni di unità, con un calo dell’11% rispetto al terzo trimestre del 2021 e dello 0,9% rispetto al secondo trimestre del 2022. Tuttavia, c’è ottimismo, TrendForce prevede 316 milioni di vendite nel quarto trimestre del 2022, un aumento del 9,3% su base annua e forse un segno che il mercato è sulla buona strada per stabilizzarsi.

In un ambiente così ostile, lo spazio di crescita per gli altri concorrenti della Top 5 di TrendForce – Xiaomi, Oppo e vivo, che si trovano rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto, con tutti i loro brand secondari inclusi nel mix, è minimo. In realtà, si prevede che tutti questi brand vedranno diminuire le rispettive quote di mercato a scapito del guadagno di Apple. TrendForce prevede che né Xiaomi, né Oppo, né vivo continueranno ad affrontare problemi seri nel prossimo futuro a causa del mercato cinese altamente saturo e molto aggressivo, nonché degli effetti piuttosto negativi sulla domanda di smartphone dovuti alla politica dello zero-COVID applicata dal governo in Cina. Anche il rallentamento della crescita economica dell’India viene indicato come una fonte significativa di problemi per i principali brand cinesi di smartphone.