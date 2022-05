L’ultima modifica alle norme di Google ha finito per rivendicare una nuova vittima. Questa volta parliamo di acquisti digitali sulle app di Amazon.

Coloro a cui piace acquistare libri Kindle, musica digitale o persino film o serie su Prime Video dovranno ora utilizzare il proprio computer, dispositivi Kindle o un browser web per completare il processo.

I beni fisici possono ancora essere acquistati sulle app di Amazon, ma le cose cambiano quando si parla di articoli digitali. Mentre sarai ancora in grado di visualizzare gli articoli acquistati su Prime Video, Kindle o Amazon Music tramite le app, non potrai effettuare nuovi acquisti.

Secondo un articolo pubblicato dalla BBC, Amazon era contraria alla nuova tariffa di Google applicata a tutti gli acquisti digitali effettuati tramite il Google Play Store. In precedenza, le aziende potevano utilizzare il proprio sistema di pagamento per evitare le tasse di Google, ma la nuova politica afferma che le aziende che guadagnano più di 1 milione di dollari all’anno devono utilizzare il sistema di Google Pay per gli acquisti digitali in-app.

Amazon ha apportato la stessa modifica alla sua app iOS qualche tempo fa per lo stesso motivo. Anche molte altre app stanno rimuovendo gli acquisti digitali a causa della mossa di Google.

La scorsa settimana, Bandcamp è stato quasi rimosso dal Play Store per non aver soddisfatto le nuove normative.

Mentre le modifiche al Google Play Store stanno causando ogni sorta di problemi con le app fantastiche, Google afferma che la modifica è stata apportata per aiutare gli utenti Android a pagare più facilmente gli acquisti digitali. Le carte regalo Google Play possono essere utilizzate con tutti gli acquisti sul Play Store e possono essere un ottimo modo per acquistare libri Kindle o album Bandcamp. D’altra parte, le modifiche potrebbero comportare un calo delle vendite per le aziende, poiché stanno rendendo difficile il processo di acquisto e costringendo gli utenti a lasciare l’app.

Vale la pena ricordare che questa commissione sulle transazioni è stata una delle ragioni che ha spinto Epic Games ad avviare un’ardua battaglia legale contro Apple, che ha portato alla rimozione di Fortnite dal negozio.

Pensi che Amazon abbia preso la decisione giusta o farà marcia indietro?