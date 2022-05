Secondo un recente rapporto, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, società madre di Facebook, è stato citato in giudizio dal procuratore generale Karl A. Racine di Washington DC. Racine accusa Zuckerberg di coinvolgimento diretto nel processo decisionale che ha portato alla violazione dei dati relativa a Cambridge Analytica.

In una dichiarazione, il procuratore afferma che ci sono prove che Facebook non ha protetto la privacy e i dati degli utenti e che Zuckerberg ha avuto un coinvolgimento personale nella violazione dei dati.

Racine sostiene che Facebook consenta a terzi, come con la società di consulenza politica Cambridge Analytica, di accedere ai dati personali di 87 milioni di americani. Meta per ora non ha commentato.

Racine ha affermato in un comunicato stampa: “Questa violazione della sicurezza senza precedenti ha esposto decine di milioni di informazioni personali di americani e le politiche del signor Zuckerberg hanno consentito uno sforzo pluriennale per fuorviare gli utenti sulla portata della condotta illecita di Facebook“. “Questa causa non è solo giustificata, ma necessaria, e invia un messaggio che i leader aziendali, inclusi gli amministratori delegati, saranno ritenuti responsabili delle loro azioni“.

L’accusa aveva già tentato di portare in giudizio Zuckerberg nel 2021, ma un giudice aveva finito per respingere l’azione poiché il pubblico ministero aveva impiegato troppo tempo per formulare l’accusa.

Ora, Racine afferma che la nuova causa si basa su centinaia di migliaia di pagine di documenti a cui, fino ad allora, l’accusa non aveva accesso. Questo perché le nuove prove sarebbero state fornite da funzionari e informatori dello scandalo.