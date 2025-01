YouTube annuncia i commenti “di sola lettura” per bambini e giovani spettatori con account supervisionato: maggiore sicurezza e interazione controllata.

YouTube è la piattaforma di condivisione e visualizzazione video più diffusa al mondo e rappresenta una fonte di intrattenimento per molti, anche per i più giovani che possono scoprire nuove passioni ed entrare in contatto con persone di tutto il mondo. La sezione commenti di YouTube è una delle caratteristiche più interattive della piattaforma ma per i ragazzi può essere anche un luogo non ideale. Per salvaguardare i più giovani, che utilizzano account supervisionati, la piattaforma sta per introdurre una modifica.

Attraverso un’e-mail inviata ai genitori che gestiscono questo tipo di account, YouTube ha annunciato che presto i ragazzi avranno a disposizione una nuova opzione di “sola lettura” per i commenti, un cambiamento che rappresenta la ricerca di un equilibrio tra la promozione della community e la protezione degli utenti più giovani.

All’atto pratico significa che i bambini i cui account sono impostati su “Esplora di più” e “La maggior parte di YouTube”, per gli spettatori dai 13 anni in su, vedranno i commenti sotto i video ma non potranno scrivere i propri commenti o partecipare a chat dal vivo. I genitori che preferiscono un’esperienza completamente priva di commenti per i loro figli possono optare per il livello di contenuti “Esplora”. I genitori avranno infatti il pieno controllo delle impostazioni e potranno regolare l’esperienza di commento dei figli attraverso le impostazioni o utilizzando l’app Family Link. Inoltre, potranno visualizzare la cronologia delle visualizzazioni dei loro figli.

Mediante questo nuovo approccio con i commenti YouTube cerca di adottare misure per rendere l’accesso ai contenuti sicuro per i più giovani pur lasciando una certa libertà. Per i genitori o per chi gestisce gli account di un bambino o un adolescente può essere importante rivedere le impostazioni scelte e apportare le dovute modifiche in base alle novità annunciate.