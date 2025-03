Dettagli e immagini ufficiali emergono sul nuovo smartphone Xiaomi 14 Ultra, pronto a stupire con le specifiche tecnicche e la collaborazione con Leica.

Manca meno di una settimana al 22 febbraio, data in cui Xiaomi presenterà al mondo il suo ultimo flagship phone, lo Xiaomi 14 Ultra. La conferma della data di lancio in Cina ha dato il via alla campagna promozionale dell’azienda, che non ha perso tempo nel diffondere le immagini ufficiali del dispositivo sul proprio profilo Weibo.

Le immagini pubblicate da Xiaomi non lasciano spazio all’immaginazione: il design del Xiaomi 14 Ultra si conferma un’evoluzione del predecessore, mantenendo una linea estetica che mescola innovazione e tradizione. Particolarmente evidente è il grande modulo circolare per la fotocamera sul retro, dotato di quattro sensori, un doppio flash LED e impreziosito dal logo Leica, simbolo di una collaborazione che promette scatti di alta qualità.

La parte anteriore del dispositivo è dominata da un display AMOLED da 6,73 pollici, caratterizzato da bordi leggermente curvati e un punch-hole centrale dedicato alla fotocamera selfie, che conferiscono allo smartphone un aspetto premium. Per quanto riguarda le varianti colore, bianco/argento e nero, presentano una raffinata finitura in pelle sul retro, mentre la versione blu, con retro in vetro, potrebbe essere un’esclusiva per il mercato cinese, aggiungendo un ulteriore livello di esclusività al dispositivo.

Sul fronte delle specifiche tecniche, le anticipazioni parlano chiaro: lo Xiaomi 14 Ultra è atteso con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione. La batteria da 5.300 mAh promette un’autonomia di lunga durata, supportata da tecnologie di ricarica cablata da 90W e wireless da 50W.

Mentre la data di lancio europeo è fissata per il 25 febbraio, il mercato attende con impazienza ulteriori conferma su disponibilità e prezzo del Xiaomi 14 Ultra.