Scopri tutti i giochi mostrati all’Xbox Partner Preview, con trailer, dettagli e date di uscita per Xbox, PC e Game Pass.

L’evento digitale di Xbox presenta un elenco di titoli promettenti per la console, il PC e il Game Pass, inclusi lanci attesissimi come “Unknown 9: Awakening” e “The Sinking City 2”.

La recente Xbox Partner Preview ha offerto agli appassionati di videogiochi un’ampia panoramica dei giochi in arrivo su Xbox, con alcune novità anche per PC e Game Pass. L’evento ha messo in luce un mix intrigante di nuove avventure, esperienze horror, esplorazioni fantascientifiche e molto altro. Di seguito, un approfondimento sui titoli più attesi.

Unknown 9: Awakening

Bandai Namco ha levato il velo su Unknown 9: Awakening, promettendo un’avventura estiva piena di misteri su Xbox Series X|S e Xbox One. I giocatori vestiranno i panni di Haroona, interpretata da Anya Chalotra, esplorando dimensioni alternative e utilizzando poteri soprannaturali in una narrazione affascinante.

Sleight of Hand

Un ingresso intrigante nell’arena dei giochi Xbox, PC e Game Pass, Sleight of Hand porta atmosfere noir e poteri soprannaturali, promettendo un’esperienza di gioco intensa e avvincente.

The Alters: All by Myselves

11bit studios ci invita a riflettere sulle scelte di vita con The Alters: All by Myselves, un’avventura spaziale che esplora l’esplorazione, la gestione e le conseguenze delle decisioni, arricchendo l’offerta per Xbox, PC e Game Pass.

Creatures of Ava

Previsto per il 2024, Creatures of Ava offre un tuffo in un mondo vivido e colorato, dove i giocatori, nei panni di Vic, cercano di salvare animali da un’infezione planetaria, usando il potere della comunicazione e della risoluzione di enigmi.

Roblox: Griefville x Chucky

Roblox accoglie un’espansione multiplayer horror, Griefville x Chucky, già disponibile su Xbox One e Xbox Series X|S, arricchendo il catalogo con un’esperienza unica.

The Sinking City 2

Frogwares continua a esplorare l’orrore lovecraftiano con The Sinking City 2, un titolo che promette di elevare il terrore nel 2025 su Xbox Series X|S, con una narrazione profonda e ambientazioni cupe.

Final Fantasy XIV

Una finestra sul mondo di Final Fantasy XIV per Xbox rivela un’esperienza RPG immersiva in arrivo il 21 marzo su Xbox Series X|S, espandendo l’universo del gioco a una nuova piattaforma.

STALKER: Legend of The Zone Trilogy

STALKER ritorna in una trilogia per Xbox, disponibile da oggi, offrendo un mix di esplorazione, mistero e sopravvivenza nel contesto post-apocalittico che ha reso il franchise un cult.

Monster Jam Showdown

Il 2024 vedrà l’arrivo di Monster Jam Showdown, un gioco di corse con veicoli esagerati, esclusivamente su console, promettendo azione e adrenalina.

Persona 3 Reload: Episode Aigis

Persona 3: Reload si arricchisce con il DLC Episode Aigis a settembre 2024, portando nuove profondità narrative e contenuti in un universo già ricco e amato dai fan.

The First Berserker: Khazan

Basato sul franchise Dungeon & Fighter, The First Berserker: Khazan di Nexon si preannuncia come un RPG d’azione di grande impatto per Xbox Series X|S, ancora senza una data di lancio precisa.

Tales of Kenzera: Zau

EA Originals introduce Tales of Kenzera: Zau, un’avventura che esplora il potere di sole e luna in un viaggio emozionante previsto per il 23 aprile.

Frostpunk 2

Frostpunk 2 di 11Bit Studios ci immerge nella gestione di una città nel gelo, in arrivo il 25 luglio 2024, promettendo sfide e decisioni morali intense.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Capcom ci porta in un mondo ricco di mitologia orientale con Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, un gioco di combattimento e strategia previsto per il 2024, disponibile dal primo giorno su Game Pass.