Western Digital presenta la sua scheda di espansione per le console Xbox Serie X|S con capacità di 512 GB e 1 TB, offrendo prestazioni di lettura e scrittura fino a 2,5 GB/s.

Western Digital ha annunciato il lancio delle sue prime schede di espansione per le console Xbox Series X|S, segnando la sua incursione nel mercato precedentemente monopolizzato da Seagate. Questo movimento è destinato a portare benefici significativi per i consumatori grazie a una maggiore concorrenza.

Il gigante dell’elettronica ha presentato due versioni delle nuove schede di archiviazione esterna, una da 512 GB e un’altra da 1 TB. Entrambe le versioni saranno vendute a livello internazionale a prezzi competitivi, posizionando Western Digital come un serio contendente nel settore delle periferiche per console.

Le schede di espansione si basano sulla tecnologia proprietaria di Xbox, quindi le specifiche non presentano sorprese. Ognuna offre una capacità di lettura e scrittura fino a 2,5 GB/s e può essere inserita nello slot di espansione situato sul retro delle console Xbox Series X/S.

Seagate, fino ad ora, è stato l’unico fornitore di tali accessori, ma con l’ingresso di Western Digital nel mercato, i consumatori possono aspettarsi una diminuzione dei prezzi grazie alla concorrenza. In termini di prezzo, Western Digital ha dichiarato che la scheda da 512 GB sarà venduta per 80 dollari, mentre la variante più capiente, da 1 TB, costerà 150 dollari.

Oltre all’hardware, Western Digital ha anche annunciato che tutte le versioni delle nuove schede di espansione saranno fornite con un mese gratuito di Xbox Game Pass Ultimate per tutti gli acquirenti. Questo, insieme a una cover protettiva per il connettore per una maggiore sicurezza durante il trasporto, rende l’offerta ancora più allettante per i giocatori.

Nonostante l’annuncio, le nuove schede di espansione non sono ancora disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale di Western Digital in Italia. Non sono state fornite informazioni dettagliate su quando la WD_BLACK C50 Expansion Card for Xbox, come è ufficialmente conosciuta l’accessorio, sarà rilasciata nel Paese.

Questo lancio rappresenta un importante passo in avanti per Western Digital e può potenzialmente cambiare il panorama del mercato delle periferiche per console. Con un prezzo competitivo e un pacchetto di benefici accessori, Western Digital potrebbe essere in grado di acquisire una fetta significativa del mercato, a beneficio dei giocatori di tutto il mondo.