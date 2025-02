Universal Music Group e TikTok non hanno rinnovato il loro accordo il che comporterà la scomparsa di brani di molti artisti famosi.

TikTok ha riscosso successo in tutto il mondo piuttosto rapidamente con i suoi video brevi, arrivando a contare oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili. La maggior parte dei post presenti sul social contiene musica che contribuisce a rendere i video più accattivanti e ad aumentare il numero di visualizzazioni e di conseguenza la popolarità dei creator dei contenuti. Presto però potrebbero esserci dei cambiamenti importanti.

Universal Music Group (UMG) è determinata a ritirare tutta la sua musica dalla piattaforma cinese a causa, fra le altre cose, di un mancato accordo che le due società inseguono riguardante principalmente le royalties per i brani utilizzati. In una lettera aperta alla comunità di artisti e autori, l’azienda sostiene che ByteDance, proprietaria di TikTok, non ha rinnovato il contratto per l’utilizzo dei brani in scadenza oggi 31 gennaio.

UMG sostiene che TikTok sarebbe disposta a pagare solo una piccola frazione del compenso pagato da altre app concorrenti e che l’azienda cinese avrebbe tentato di “costringerci ad accettare un accordo che valeva meno di quello precedente”. Oltre alla richiesta di un compenso adeguato per gli artisti, altri due punti rilevanti per Universal Music Group non avrebbero trovato il giusto riscontro: la protezione degli artisti dall’intelligenza artificiale, con la crescente presenza di brani generati dall’IA, e della sicurezza online per gli utenti di TikTok.

La fine dell’accordo tra Universal Music Group e TikTok comporta la scomparsa di brani di cantanti popolari come Taylor Swift, Billy Eilish, The Weeknd, Drake, Ariana Grande e altri.

TikTok, da parte sua, ha risposto alle accuse sottolineando il suo importante ruolo di strumento di marketing per gli artisti e i rispettivi studios ed ha aggiunto che “UMG ha scelto di abbandonare il potente supporto di una piattaforma con oltre un miliardo di utenti che funge da veicolo gratuito di promozione e scoperta per i loro talenti”.

Anche TikTok trae grandi vantaggi dall’accesso al catalogo di Universal e l’esclusione di artisti popolari come Taylor Swift sarebbe un duro colpo per i creator e gli utenti. Per ora sembra che non vi possa essere un accordo e così da domani il catalogo Universal con la musica di molti artisti non sarà semplicemente più accessibile.