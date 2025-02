Gli utenti di Twitter non possono più condividere link con alcuni social network rivali, comprese quelle che l’azienda descrive come “piattaforme vietate”: Facebook, Instagram, Mastodon e altri.

Una nuova settimana e una nuova politica su Twitter. Dopo aver bandito i giornalisti che osavano criticarlo e censurato il suo concorrente Mastodon, Elon Musk ha nuovamente aggiornato la sua politica sul social network. D’ora in poi sarà vietato agli utenti promuovere altre piattaforme concorrenti.

In particolare, è severamente vietata qualsiasi pubblicità in un tweet o anche nel profilo (nome dell’account, descrizione) a un altro social network. Tra le piattaforme concorrenti prese di mira, Elon Musk cita Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post e Nostr. Da notare che non sarà più possibile pubblicare un linktr.ee o lnk.bio, che permettevano agli utenti di rimandare altri internauti a tutti gli altri social network, ma sono ancora consentiti i link a TikTok, Telegram, YouTube o Weibo.

Elon Musk non vuole più concorrenza su Twitter

Twitter afferma che ora sarà impossibile promuovere un altro social network dicendo, ad esempio, “Seguimi @nome su Instagram” o “Guarda il mio profilo su Facebook – facebook.com/nome”. “Condividere link occasionali va bene, ma niente più pubblicità gratuita e incessante per i concorrenti”, dice Elon Musk.

Twitter può anche sospendere gli account “utilizzati con lo scopo principale di promuovere contenuti su un’altra piattaforma sociale”. Nonostante ciò, Twitter non ha nulla contro la promozione a pagamento di queste piattaforme vietate.

Per gli utenti che continuano a seguire questa pratica, Twitter afferma che cancellerà tutti i tweet contenenti violazioni della policy e potrà sospendere temporaneamente gli account i cui profili contengono link a piattaforme sociali vietate. Elon Musk prenderà provvedimenti anche contro gli utenti che tentano di aggirare la politica nascondendo gli URL di altre piattaforme o scrivendo “punto” per le piattaforme di social media che usano “.” nei nomi per evitare di creare URL, o condividendo screenshot del proprio handle su una piattaforma di social media vietata.