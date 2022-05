Lunedì scorso 25 aprile, Elon Musk ha fatto la storia annunciando l’acquisizione di Twitter per la sciocchezza di 44 miliardi di dollari, che lo ha reso proprietario di uno dei più grandi social network del mondo.

Prima di finalizzare l’accordo, Musk aveva già indicato che, in caso di approvazione dell’accordo, prevedeva di apportare diverse modifiche alla piattaforma, inclusa una revisione delle politiche a favore della “libertà di espressione”. Ora, attraverso un report pubblicato da Reuters, sono stati svelati alcuni dei cambiamenti previsti dall’esecutivo.

Secondo Reuters, per convincere le banche a prestargli parte del denaro investito nell’acquisto di Twitter, Elon Musk ha affermato di voler creare un sistema per monetizzare i tweet popolari o quelli contenenti informazioni importanti.

Sfortunatamente, il sistema non è ancora abbastanza chiaro, ma uno dei punti da considerare da Musk è l’addebito di una commissione per i siti che incorporano tweet da account verificati.

Inoltre, il Washington Post sottolinea che il fondatore di Tesla prevede anche di implementare un sistema di compensazione per i creatori di contenuti sulla piattaforma, simile a quello di TikTok.

Messaggi diretti con crittografia end-to-end

Tra gli altri punti da rivedere sulla piattaforma, Musk afferma di ritenere che i messaggi diretti di Twitter dovrebbero essere crittografati end-to-end.

Citando Signal come esempio, il miliardario ritiene che il sistema impedirebbe l’intercettazione o l’hacking di messaggi privati.

Con la crittografia end-to-end, i tuoi messaggi vengono crittografati sul tuo dispositivo prima di essere inviati. In questo modo, solo il destinatario può vedere il messaggio.

Modifiche amministrative

Nella sua richiesta di prestito alle banche, Musk ha parlato di tagli agli stipendi per i direttori del social network e che la piattaforma deve essere gestita in modo più economico.

Inoltre, Musk ha già un sostituto per Parag Agrawall nel ruolo di CEO del network, ma non ha ancora svelato il nome. Agrawall è subentrato nel novembre dello scorso anno, in seguito alle dimissioni del fondatore di Twitter Jack Dorsey.

Pensi che questi cambiamenti andranno a beneficio degli utenti di Twitter?