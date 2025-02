Twitter comunica tramite email ai partner aziendali che ora è X Corp in vista e il CEO Elon Musk punta a trasformare il social in una super app come WeChat.

Twitter ha subito una significativa modifica del nome, da ora sarà conosciuta come X Corp. La mossa, avvenuta senza alcun preavviso, è stata annunciata attraverso una e-mail inviata ai partner commerciali dell’azienda. Nonostante la trasformazione, il sito di social media continuerà a operare con il nome di Twitter, analogamente al passaggio di Google ad Alphabet nel 2015 e al recente passaggio di Facebook a Meta nel 2021.

La decisione di Elon Musk, amministratore delegato di Twitter, di rinominare l’azienda è stata vista come un segnale del suo obiettivo a lungo termine di trasformare la piattaforma di social network in una “super app”. Musk ha il desiderio di offrire servizi come i pagamenti mobile e i social media sotto un unico ombrello, simile a WeChat in Cina. L’obiettivo finale sarà quello di rendere Twitter una piattaforma “per tutto”, che semplifichi la vita dei suoi utenti e offra una vasta gamma di servizi in un unico luogo.

La mossa di Musk arriva in un momento in cui molte grandi società tech stanno cercando di consolidare i loro prodotti e servizi sotto un marchio unificante. La recente decisione di Facebook di rinominarsi Meta è un esempio in tal senso. Musk sembra aver preso spunto da queste mosse e sta adottando un approccio simile per Twitter.

Analisti di mercato ritengono che la scelta del nuovo nome sia stata fatta per rappresentare il desiderio di Musk di espandersi in nuovi orizzonti, sottolineando la sua intenzione di introdurre nuovi prodotti e servizi sotto il brand di X Corp. Ci si aspetta che questa mossa aumenti l’interesse di investitori e aziende alla ricerca di partner di collaborazione.

L’e-mail inviata ai partner commerciali di Twitter ha anche richiesto loro di utilizzare il nuovo nome in tutti i rapporti ufficiali in futuro, il che significa un’effettiva modifica dell’identità aziendale dell’azienda. Tuttavia, Musk ha voluto mantenere il nome Twitter per la piattaforma di social media, ritenendo che abbia una forte presenza sul mercato e una base di utenti fedeli che si identificano con il loro brand.

Il rebranding può essere visto come un’ulteriore mossa del geniale imprenditore sudafricano per consolidare il suo stato di influente figura iconica nel mondo tecnologico. La scelta del nuovo nome, come sottolineato da alcuni analisti, sembra indicare una nuova direzione per l’azienda e le ambizioni di Musk di sviluppare servizi di livello superiore per i suoi utenti.