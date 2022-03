Come previsto, realme ha presentato il suo ultimo membro della famiglia GT: il realme GT Neo 3. Il suo arrivo avviene appena poche settimane dopo la presentazione di realme GT 2 e GT 2 Pro, ed è il dispositivo incaricato a far debuttare il sistema di ricarica ultraveloce presentato da realme durante lo scorso MWC 2022.

Il realme GT Neo 3 è, quindi, il primo smartphone del brand con una ricarica rapida di 150 W. Un sistema che permette al dispositivo di raggiungere la metà della carica in soli 5 minuti .

Il GT Neo 3 ha un design molto simile a quello del GT 2 e del GT 2 Pro; ha un retro in vetro dove il modulo fotocamera è il protagonista principale, con un ampio sensore in alto, e due sensori complementari poco sotto. È disponibile in tre colori: blu, bianco e nero. I primi due vantano strisce che attraversano verticalmente il retro del dispositivo.

Il suo sistema fotografico è guidato da una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica. Troviamo anche una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel con un campo visivo di 119 gradi e un sensore complementare da 2 megapixel progettato per catturare “macro” a una distanza fino a 4 centimetri.

La parte frontale è occupata da uno schermo Full HD+ AMOLED da 6,7 ​​pollici con refresh rate di 120 hertz e profondità colore a 10 bit. Il pannello ha un punch-hole nella parte centrale superiore per alloggiare la fotocamera frontale da 16 megapixel.

Questa volta, Realme ha deciso di scommettere su MediaTek come azienda incaricata di sviluppare il processore del suo nuovo modello. Il GT Neo 3 è dotato di un processore MediaTek Dimensity 8100 accoppiato con 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di UFS 3.1.

Venendo alla sezione delle batterie, è necessario ricordare che realme ha rilasciato due diverse versioni del GT Neo 3: una con capacità di 4.500 mAh e un’altra con 5.000. Solo la prima ha il supporto per la ricarica ultra rapida da 150 W. Il secondo si accontenta di un sistema di ricarica che può arrivare a 80 W.

Prezzo Realme GT Neo 3 e quando può essere acquistato

Per ora, il realme GT Neo 3 sarà un’esclusiva del mercato cinese, ma si prevede che finirà per raggiungere il resto delle regioni con il passare delle settimane.

È disponibile in due diverse versioni, e la prima ad essere messa in vendita sarà quella con batteria da 4.500 mAh e ricarica rapida da 150 W, in una configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il suo prezzo ufficiale è di 2899 yuan, circa 415 euro. Il modello con ricarica da 80 W è disponibile a partire da 286 euro al cambio, in configurazioni che partono da 6 GB di RAM con 128 GB di storage.

Specifiche tecniche realme GT Neo 3

Dimensioni 163,3 x 75,6 x 8,2 mm

188 grammi Schermo OLED Full HD+ da 6,7 ​​pollici

(1080 x 2412 pixel)

Frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz Vetro

HDR

Gorilla Glass 5 Processore MediaTek Dimensity 8100 5G

GPU Mali-G610 MC6 RAM 6/8/12 GB LPDDR5 Sistema operativo realme UI 3.0 basata su Android 12 Conservazione 128/256 GB UFS 3.1 Comparto fotografico Posteriore:

-Sony IMX766 50 MP f/1.88 con OIS

-8 MP Ultra grandangolare f/2.25 119º

– 2 MP macro 4 cm

Anteriore:

– Samsung S5K3P9 16 MP f/2.45 Batteria 5000 mAh con ricarica rapida fino a 80 W

4500 mAh con ricarica rapida fino a 150 W Altri – Lettore di impronte digitali sullo schermo

– USB Type C

– Altoparlanti stereo con Dolby Atmos

– Dual SIM Connettività – Bluetooth 5.2

– Wi-Fi 6

– NFC

– 5G

​