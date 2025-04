Il successo di Prince of Persia: The Lost Crown continua! Ubisoft ha svelato la roadmap del gioco, con nuovi aggiornamenti gratuiti e un DLC a pagamento.

All’inizio di quest’anno, Prince of Persia: The Lost Crown ha segnato il grande ritorno di una serie iconica, rimasta inattiva per un decennio, sorprendendo positivamente il mondo dei videogiochi. Il gioco ha rinvigorito la licenza e ha infuso nuova vita nel genere Metroidvania, offrendo un’avventura ricca di azione, enigmi e esplorazione.

Ubisoft non si ferma qui e ha già delineato una tabella di marcia interessante per il futuro di The Lost Crown, che promette di espandere l’esperienza di gioco con una serie di aggiornamenti e un DLC incentrato sulla narrativa.

Il primo aggiornamento, previsto per il 20 marzo, introdurrà una modalità speedrun, una modalità morte permanente e costumi aggiuntivi, aggiungendo ulteriori sfide e personalizzazioni per i giocatori. Seguirà un secondo aggiornamento in primavera che porterà una Boss Rush, permettendo ai giocatori di affrontare nuovamente i boss del gioco in una serie di incontri consecutivi. Durante l’estate, arriverà un terzo aggiornamento che aggiungerà nuovi combattimenti, sequenze di platform e enigmi. Importante sottolineare che tutti e tre gli aggiornamenti saranno disponibili gratuitamente per i giocatori.

La vera novità, però, è l’annuncio di un DLC a pagamento per il giocatore singolo, la cui natura rimane sconosciuta. Ubisoft ha promesso di svelare maggiori dettagli a breve, lasciando i fan in trepidante attesa. Le speculazioni sono aperte: potrebbe trattarsi di un sequel della storia principale, di un’avventura parallela con un nuovo personaggio o persino di un prequel. Qualunque sia la direzione scelta, è evidente l’impegno di Ubisoft nel continuare a supportare The Lost Crown con contenuti di qualità.

Il plauso della critica e l’apprezzamento del pubblico ricevuti da Prince of Persia: The Lost Crown al momento del lancio il 18 gennaio riflettono il successo della scelta di Ubisoft di tornare alle origini della serie, arricchendola allo stesso tempo di elementi innovativi.