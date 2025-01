Google sta semplificando l’attivazione della verifica biometrica per gli acquisti sul Play Store. Ora, su dispositivi abilitati, basterà utilizzare l’impronta digitale o il riconoscimento facciale invece della password dell’account Google. Un modo più pratico e sicuro per confermare la tua identità e prevenire acquisti indesiderati.

Google ha annunciato una modifica per gli utenti che effettuano acquisti attraverso il Play Store. L’obiettivo è rendere il processo di acquisto più semplice e sicuro, eliminando la necessità di inserire la password dell’account per autorizzare le transazioni, a patto che si abiliti la verifica biometrica.

Fino a oggi, anche se gli utenti potevano utilizzare sistemi di sblocco biometrico, come il riconoscimento facciale o le impronte digitali, per confermare gli acquisti, era comunque necessario inserire una volta la password per attivare questa funzione sul dispositivo. Un requisito che rappresentava un ostacolo, specialmente per coloro che tendevano a dimenticare le proprie password.

La nuova politica di Google elimina la necessità di inserire la password una volta attivata la verifica biometrica. Questa modifica aumenta la comodità e incentiva anche gli utenti a utilizzare misure di sicurezza più robuste sui loro dispositivi Android. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere più semplice e sicuro per tutti l’acquisto di app e altri contenuti digitali attraverso il Google Play Store.

Per attivare la verifica biometrica, gli utenti devono accedere al Play Store, toccare l’icona del proprio profilo, entrare nelle impostazioni e, successivamente, selezionare la sezione “Verifica acquisto“. Qui, potranno attivare il pulsante “Verifica biometrica“. È importante notare che questa funzione deve essere attivata manualmente, anche se si utilizzano dispositivi che condividono lo stesso account Google.

Al momento, la nuova funzionalità non è ancora disponibile, ma Google ha confermato che sarà implementata nelle prossime settimane. La modifica influenzerà solo gli acquisti effettuati tramite la piattaforma Play Store e non inciderà su altre app o servizi che richiedono autenticazione.

In aggiunta a questa novità, Google ha anche introdotto recentemente un aggiornamento visivo per il Play Store e ha implementato descrizioni di app generate tramite intelligenza artificiale, per aiutare gli utenti a comprendere meglio cosa offrono le applicazioni prima di procedere all’acquisto.