In onore del 50esimo anniversario della nascita della musica hip-hop, Google ha rilasciato una versione limitata del suo primo smartphone pieghevole, Pixel Fold.

Alla conquista del mondo tech, il Pixel Fold di Google non ha smesso di far parlare di sé. Dopo la sua presentazione all’evento I/O di maggio, questo rivoluzionario smartphone pieghevole ha suscitato un vasto interesse, nonostante alcune recensioni siano state critici verso le sue peculiarità. Ma Google ha recentemente sorpreso tutti, introducendo una versione speciale del Pixel Fold dedicata a celebrare una pietra miliare della cultura musicale: il 50° anniversario della nascita dell’hip-hop.

Questa edizione speciale non sarà disponibile per l’acquisto al grande pubblico. Google ha deciso di limitare la produzione a soli 400 esemplari, riservati esclusivamente a un ristretto numero di selezionati beneficiari del suo programma #GiftFromGoogle. L’edizione commemorativa rende omaggio all’anno 1973, quando DJ Kool Herc “Clive Campbell” ha lanciato quello che è diventato uno dei generi musicali più amati e diffusi a livello globale: l’hip-hop.

Il Pixel Fold Hip Hop Edition sfoggia un’elegante colorazione Obsidian, con la scritta “Hip Hop 50” sulla barra delle fotocamere posteriori. Oltre a queste personalizzazioni, il dispositivo non presenta differenze rispetto al modello standard, disponibile in mercati selezionati come USA, Regno Unito, Germania e Giappone.

Ma Google non si è limitata allo smartphone: ogni confezione speciale include anche Pixel Watch, Pixel Buds Pro, un pezzo di gioielleria It’s All G di Simone I. Smith, un cofanetto con cinque 45 giri e un giradischi Victrola a valigetta. Le reazioni dei fortunati destinatari del dono, principalmente fotografi e musicisti, dimostrano che il regalo è stato molto apprezzato e che la strategia di marketing di Google ha colpito nel segno.

Google ha una lunga storia di celebrazioni dell’hip-hop. Nel 2017, in occasione del 44° anniversario del genere, l’azienda ha creato un doodle interattivo che permetteva agli utenti di mixare e scratchare virtualmente su due piastre. Questa edizione speciale del Pixel Fold non fa altro che continuare a riconoscere e celebrare l’influenza dell’hip-hop sulla cultura globale, sottolineando l’impegno di Google nell’abbracciare e omaggiare la diversità culturale attraverso i suoi prodotti.