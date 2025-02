Il mercato globale accoglie la presentazione dei nuovi Oppo Find N3 e Find N3 Flip. Previsto anche un misterioso debutto parallelo del OnePlus Open.

Il gigante della tecnologia Oppo ha lasciato il mondo tecnologico in trepidante attesa dopo aver annunciato che il 19 ottobre si terrà un evento di lancio globale per presentare la sua innovativa serie Oppo Find N3 al mercato internazionale. Questo arriva dopo la presentazione del Oppo Find N3 Flip in Cina il mese scorso e segue conferme che anche altri Paesi avranno un evento di lancio dedicato per il dispositivo.

Il lancio di Oppo non è l’unico evento previsto per quella data. OnePlus ha rivelato che il suo OnePlus Open, che sarà annunciato simultaneamente, sarà una versione rebranded del Find N3. Ciò suggerisce che alcuni mercati, come l’Europa e gli Stati Uniti, riceveranno il OnePlus Open, mentre altri mercati saranno introdotti al Find N3.

Specifiche dell’Oppo Find N3

L’Oppo Find N3 si preannuncia come un titanico passo avanti nel mondo degli smartphone pieghevoli, con un pannello OLED pieghevole da 7,82 pollici con risoluzione 2K e un display OLED di copertura da 6,31 pollici FHD+. Entrambi i display supportano una frequenza di aggiornamento di 120Hz, assicurando un’esperienza visiva straordinariamente fluida. Il Find N3 eseguirà Android 13 con interfaccia utente ColorOS 13.2.

In termini di fotocamera, il dispositivo sfoggia una fotocamera per selfie da 32 megapixel, una fotocamera interna da 20 megapixel, e un modulo posteriore che combina una tripla fotocamera con unità da 48 megapixel (principale), 48 megapixel (ultra-wide), e 64 megapixel (teleobiettivo). Altre funzionalità di sicurezza comprendono una fotocamera laterale e un cursore per gli avvisi.

Dal punto di vista delle prestazioni, l’N3 dovrebbe essere dotato di una versione overcloccata del chip Snapdragon 8 Gen 2, fino a 16 GB di RAM LPDDR5x e fino a 1 TB di memoria UFS 4.0. La batteria da 4.800 mAh supporta una ricarica via cavo da 67W e una wireless da 50W, garantendo un utilizzo prolungato e un rapido tempo di ricarica.

Specifiche dell’Oppo Find N3 Flip

Il Find N3 Flip, d’altra parte, presenta uno schermo AMOLED FHD+ 120Hz pieghevole da 6,81 pollici e un display di copertura AMOLED da 3,26 pollici. La fotocamera è equipaggiata con una frontale da 32 megapixel e una combinazione tripla sul retro da 50 megapixel (principale, con OIS), 48 megapixel (ultra-wide), e 32 megapixel (teleobiettivo).

Alimentato dal processore Dimensity 9200, il dispositivo include 16 GB di RAM LPDDR5x e fino a 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0, oltre a una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 44W.