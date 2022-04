L’aggiornamento di OnePlus 10 Pro migliora la durata della batteria, il riconoscimento delle impronte digitali, la fotografia e altro ancora.

Il mese scorso, OnePlus ha lanciato il OnePlus 10 Pro nel mercato globale. Poco dopo, lo smartphone ha ricevuto il suo primo aggiornamento software che corregge alcuni problemi di fotocamera, sistema e rete.

Ora la casa cinese ha iniziato a distribuire il secondo aggiornamento per la versione globale che porta miglioramenti alla durata della batteria, alla reattività delle impronte digitali e altro ancora.

Secondo l’annuncio ufficiale pubblicato sui forum della comunità OnePlus, il nuovo aggiornamento è in fase di roll out per gli utenti indiani e nordamericani del OnePlus 10 Pro. L’aggiornamento ha le versioni del firmware NE2211_11.A.13 (per l’India) e NE2215_11.A.13 (per il Nord America).

OnePlus sostiene di aver migliorato diversi aspetti del dispositivo con questo aggiornamento, tra cui l’ottimizzazione dello sblocco delle impronte digitali, la durata della batteria del dispositivo, la qualità audio durante le chiamate, la qualità della fotocamera anteriore e molto altro ancora. Potete controllare gli altri cambiamenti nel changelog qui sotto:

Sistema Algoritmo di impronte digitali [ottimizzato], migliorato il tasso di successo dello sblocco delle impronte digitali [Ottimizzato] il consumo di energia in alcuni scenari, una migliore esperienza utente Elaborazione audio [ottimizzata], migliore qualità della comunicazione [Risolto] il problema occasionale per cui il telefono potrebbe non accendersi automaticamente a un’ora prestabilita [Migliorata] stabilità del sistema

Fotocamera [Ottimizzata] la qualità di scattare foto con la fotocamera frontale

Rete Stabilità della rete [Ottimizzata].



OnePlus ha anche affermato che l’aggiornamento sarà incrementale e l’OTA raggiungerà presto tutte le regioni del mondo. Quindi, se non hai ancora ricevuto l’aggiornamento, probabilmente arriverà nei prossimi giorni.

Restate sulle nostre frequenze ed appena avremo nuovi aggiornamenti li posteremo in un nuovo articolo.