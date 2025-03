La prossima grande evoluzione software di Samsung, la One UI 6.1, basata su Android 14, si appresta a raggiungere gli smartphone top di gamma Galaxy S23 Series, Galaxy S22 Series, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, portando miglioramenti importanti e funzionalità innovative grazie all’intelligenza artificiale generativa.

Solitamente la scelta degli utenti di uno smartphone o tablet Samsung non dipende solo dal design o dall’hardware di ultima generazione, ma anche dalla consapevolezza del solido supporto software fornito dal team di sviluppatori dell’azienda. Questo supporto include funzionalità uniche e aggiornamenti software regolari che mantengono i dispositivi sempre al passo con le ultime innovazioni.

Con il recente lancio della serie Samsung Galaxy S24, è stata presentata anche la One UI 6.1, l’ultima versione dell’interfaccia utente personalizzata di Samsung che si basa su Android 14. Questa nuova versione porta con sé una serie di funzionalità avanzate, molte delle quali sfruttano l’intelligenza artificiale (IA) per migliorare l’esperienza d’uso generale.

Dopo l’annuncio, molti proprietari di dispositivi Samsung di generazioni precedenti si sono chiesti quando avrebbero ricevuto l’aggiornamento alla One UI 6.1, alimentando varie speculazioni. Tarun Vats, leaker noto e affidabile per le sue previsioni sul mondo tech, ha recentemente condiviso su X (ex Twitter) che l’aggiornamento sarà distribuito ai primi dispositivi compatibili già tra l’11 e il 13 marzo, e successivamente tra il 18 e il 20 marzo.

I modelli previsti per ricevere l’aggiornamento includono la serie Galaxy S23, la serie Galaxy S22, il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5. Questo atteso aggiornamento della One UI 6.1 promette un’interfaccia utente più fluida ed introduce anche funzionalità basate sull’IA, tra cui un traduttore in tempo reale, nuove opzioni di editing per foto e video, e la possibilità di effettuare ricerche tramite gesture, come circondare con un cerchio un oggetto in una foto per cercarlo online.