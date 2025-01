Nothing OS 2.0: anticipazioni, discussioni e aspettative elevate per l’interfaccia utente basata su Android del prossimo Nothing Phone (2), grazie ai screenshot rivelatori condivisi da Bruno Viegas e Carl Pei

Nei corridoi virtuali del mondo tech, circolano due screenshot che potrebbero fornire le prime indicazioni di Nothing OS 2.0, l’interfaccia utente basata su Android destinata a essere preinstallata sul prossimo Nothing Phone (2). Questa notizia, apparentemente innocua, ha scatenato un turbine di attenzione e discussioni nelle ultime settimane.

Una delle prime occasioni in cui la nuova interfaccia utente di Nothing è balzata all’attenzione del mondo tecnologico è avvenuta durante un’intervista tra i colleghi di XDA e Mladen M. Hoyss. Hoyss, uno dei principali progettisti del launcher anticonformista Blloc Ratio, è stato recentemente assunto da Nothing, aggiungendo ulteriori dimensioni alle aspettative intorno alla nuova UI.

La seconda occasione che ha messo Nothing OS 2.0 sotto i riflettori è stata la promessa di Carl Pei, il fondatore della startup inglese, di rilasciare Nothing OS 2.0 sul Nothing Phone (1) entro la fine di agosto. Questa dichiarazione ha alimentato l’interesse e l’anticipazione per quello che potrebbe essere il prossimo grande passo nel mondo delle interfacce utente per smartphone.

Screenshot rivelatori: prime occhiate al Nothing Phone

Osservando i due screenshot che circolano su Twitter, sarebbe facile ipotizzare che essi provengano da un Nothing Phone. Uno degli screenshot, caratterizzato da tinte più chiare, è stato pubblicato da Bruno Viegas, Software Product Design Lead di Nothing. Il secondo screenshot è stato condiviso dallo stesso Carl Pei, che ha scritto su Twitter: “Questa è la mia schermata home. Vuoi condividere la tua?”.

Un approccio semplice, ma geniale, che ha permesso di offrire un’anteprima dell’interfaccia utente di Nothing OS 2.0, ispirata a Blloc Ratio, mantenendo al contempo un elemento di incertezza. L’ipotesi che i due screenshot rappresentino una personalizzazione pesante dell’attuale Nothing OS è stata largamente smentita, tanto che anche l’insider SnoopyTech ha ribadito questa visione nel suo retweet del post di Pei, con un laconico: “Nothing OS 2.0”.

Anticipazioni e aspettative elevate

L’interesse per Nothing OS 2.0 continua a crescere per due motivi principali. Il primo è legato al fatto che Nothing ora vanta un proprio team di sviluppo software, che include anche ex membri di OnePlus. Carl Pei ha creato enormi aspettative per un’interfaccia utente che sia all’altezza dei suoi ambiziosi obiettivi.

Il secondo motivo riguarda l’innovativo passato di Hoyss. Il suo approccio unico e rivoluzionario potrebbe apportare a Nothing un’interfaccia utente dal design unico e innovativo. In un settore che da tempo sembra essere a corto di idee, Nothing OS 2.0 potrebbe rappresentare una boccata d’aria fresca, e questi due screenshot sembrano essere il primo respiro di questa nuova era.