Motorola Razr 40, specifiche trapelate per il modello più economico con numero di modello XT2323-3; include Snapdragon 7 Gen 1, 12 GB di RAM, connettività 5G, ricarica rapida a 33W e preinstallato Android 13.

Il mondo degli smartphone pieghevoli sta per ricevere un’aggiunta economica, con il prossimo lancio del Motorola Razr 40. Sebbene gran parte delle specifiche del Motorola Razr 40 Ultra siano già trapelate, compreso il display esterno Quick View da 3,5 pollici e il potente chipset Snapdragon 8+ Gen 1, oggi scopriamo nuovi dettagli sul modello Razr 40 più accessibile.

Grazie a un test effettuato da GeekBench e a un documento depositato presso l’agenzia di regolamentazione cinese 3C, abbiamo ottenuto alcune informazioni importanti sul modello entry-level del Razr 40. Il numero di modello identificato da GeekBench e dal documento 3C è XT2323-3, a differenza del modello premium Razr 40 Ultra, che ha il numero di modello XT2321-1.

Una delle caratteristiche chiavi del Motorola Razr 40 sarà il processore Snapdragon 7 Gen 1, che garantirà prestazioni fluide ed efficienti. Inoltre, il dispositivo includerà 12 GB di RAM, anche se è probabile che sia disponibile una variante con 8 GB di RAM per coloro che cercano una soluzione più economica. Sarà inoltre dotato di connettività 5G per sfruttare al massimo le reti di nuova generazione e offrire velocità di navigazione eccezionali. La batteria supporterà la ricarica rapida a 33W, garantendo un rapido ritorno all’azione dopo una breve pausa di ricarica. Infine, il Razr 40 eseguirà il sistema operativo Android 13, offrendo agli utenti le ultime funzionalità e migliorie del sistema operativo Android.

Le informazioni sulle specifiche del Motorola Razr 40 sono state condivise su Twitter dal noto insider Anvin. Il suo tweet include anche le immagini dei risultati dei test di benchmark di GeekBench e della documentazione 3C. Il documento 3C, in particolare, è rilasciato da un’agenzia conosciuta come China Compulsory Certificate, che garantisce la sicurezza e la conformità dei prodotti venduti in Cina.

Le immagini trapelate del Motorola Razr 40, mostrano uno schermo esterno Quick View di dimensioni ridotte rispetto al modello Ultra. Ciò significa che alcune delle funzionalità avanzate del display Quick View potrebbero non essere presenti nel modello Razr 40 standard. Tuttavia, questa scelta potrebbe essere correlata al prezzo più accessibile che si prevede per il modello Razr 40.

Parlando di prezzo, il Motorola Razr 40 Ultra è atteso con un prezzo di partenza di circa 899 euro, posizionandolo nella fascia alta del mercato degli smartphone pieghevoli. D’altro canto, per il Razr 40 si prevede un prezzo più abbordabile, rendendolo una scelta interessante per gli utenti.