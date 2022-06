Motorola ha lanciato il Moto G82 5G e si appresta a lanciare il Moto G42 ma il brand non ha intenzione di fermarsi qui. Secondo un leak diffuso pochi giorni fa, il produttore ha anche sviluppato un nuovo smartphone entry-level, stiamo parlando del Moto G Go, che ha avuto un render ufficiale e molte delle sue specifiche rivelate dal leaker Sudhanshu.

Lo smartphone avrà una costruzione in plastica con un design molto semplice; le cornici intorno al display sono piuttosto spesse e il mento non passa inosservato. Si tratterà in ogni caso di uno smartphone economico e la sua costruzione rispecchierà la fascia di prezzo.

Lo smartphone avrà anche un jack per le cuffie e un lettore di impronte posizionato sul retro.

Per quanto riguarda le specifiche, secondo la fonte lo smartphone sarà dotato di un pannello LCD IPS da 6,5 ​​pollici. Inoltre, lo smartphone avrà uno slot per schede MicroSD e un processore Unisoc (nome non ancora svelato).

Riguardo al comparto fotografico, la fotocamera posteriore principale sarà da 13 MP mentre quella secondaria sarà da 2 MP e servirà solo a garantire l’effetto profondità. Per i selfie, ci sarà una fotocamera da 5 MP posizionata all’interno del notch a goccia.

Poiché Moto G Go utilizzerà Android Go, avrà solo 2 GB di RAM con 32 GB di memoria interna nella sua variante più semplice. I prezzi e la disponibilità devono ancora essere rivelati, ma è probabile che questi dettagli finiscano per trapelare nei prossimi giorni.

Restate connessi sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni in merito condivideremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati su questo ed altro che accade nel mondo della tecnologia.