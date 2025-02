Cambio di guardia nel panorama tecnologico: Microsoft ha superato Apple come società di maggior valore al mondo per valore di mercato.

Microsoft ha superato Apple, diventando la società di maggior valore al mondo. Questo cambiamento epocale arriva dopo una leggera discesa delle azioni di Apple, che ha lasciato spazio al gigante del software, Microsoft, per conquistare il primo posto con un valore di mercato strabiliante di 2,87 trilioni di dollari.

Questa competizione per la supremazia in borsa tra le due colossi tecnologiche non è nuova. Infatti, Apple e Microsoft si contendono il titolo fin dal 2018, quando Microsoft ha superato per la prima volta il valore di mercato di Apple. Da allora, le due società hanno continuato a scambiarsi il primato, con una competizione accesa che riflette la loro innovazione e adattabilità in un mercato in costante rinnovamento.

Il 2020 e il 2021 sono stati anni particolarmente tumultuosi, con la pandemia di coronavirus che ha avuto un impatto importante sulle dinamiche di mercato. Durante questo periodo, Microsoft ha visto un incremento nel suo valore di mercato, grazie all’aumento delle vendite di PC dovuto alla necessità di lavoro da remoto. Questa crescita è stata un chiaro indicatore di come le circostanze globali possano influenzare direttamente le tendenze di mercato e le preferenze dei consumatori.

D’altra parte, Apple ha recentemente affrontato delle sfide. I risultati finanziari, inferiori alle aspettative, rilasciati a novembre hanno evidenziato una performance deludente per alcune delle sue linee di prodotto chiave. In particolare, le vendite di orologi, iPad e Mac non hanno soddisfatto le aspettative degli analisti e degli azionisti, portando a una riduzione del valore delle sue azioni. Questa situazione ha dimostrato come anche un gigante come Apple non sia immune dalle dinamiche di mercato e dalle aspettative degli investitori.

Nel frattempo, Microsoft ha continuato a investire e innovare, focalizzandosi in particolare sull’intelligenza artificiale e sull’espansione delle sue offerte di prodotti. Windows 11, il suo ultimo sistema operativo, è stato un punto focale di questi sforzi. Le innovazioni di Microsoft sono state messe in evidenza al CES 2024, la più grande fiera dell’elettronica del mondo che si svolge questa settimana a Las Vegas. Questi investimenti in tecnologie emergenti e in prodotti all’avanguardia sono un segnale dell’orientamento futuro della società e della sua strategia per mantenere e ampliare la sua posizione sul mercato.