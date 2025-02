Si dice che Apple possa fare un ritorno alle sue radici con un audace blu grigio per l’iPhone 15 Pro, smentendo le voci di una variante rosso scuro.

Una tavolozza di colori in evoluzione è da sempre una parte intrigante del lancio dei nuovi modelli di iPhone di Apple. La tendenza a introdurre almeno un colore esclusivo per ogni nuovo modello Pro è un’efficace mossa di marketing mirata ad attirare gli acquirenti con la promessa di unicità. Il 2023 non sembra essere diverso, con un ritorno a una tonalità familiare di blu, ma con una svolta che potrebbe ravvivare l’intero scenario.

Nonostante le precedenti speculazioni su un possibile rosso scuro, sembra che la scelta sia caduta su un diverso spettro di colori. Secondo un rapporto pubblicato da MacRumors, basato su informazioni condivise da un leaker noto come “Unknownz21“, Apple starebbe sviluppando una nuova tonalità di blu per la serie iPhone 15 Pro.

Questa tonalità inedita di blu è descritta con dei riflessi che vanno sul grigio, prevedibilmente in linea con la nuova cornice in titanio prevista per il prossimo dispositivo. Gli appassionati di Apple potrebbero ricordare un tono simile utilizzato per l’iPhone 12 Pro, chiamato “Pacific Blue”. Tuttavia, secondo il leaker, il nuovo blu potrebbe essere ancora più scuro, con un accento grigio più pronunciato.

La fonte ha dichiarato di non aver rilevato tracce del presunto rosso scuro in fase di sviluppo. In contrasto, il nuovo blu sarebbe già comparso su unità prototipo. Nonostante ciò, il leaker avverte che Apple potrebbe essere solo in fase di test, il che significa che un rosso intenso potrebbe ancora essere in gioco per il lancio autunnale.

Il blu non è certo estraneo al mondo Apple, specialmente per la sua serie di iPhone Pro. Dopo l’introduzione del Pacific Blue con l’iPhone 12 Pro e il Sierra Blue con l’iPhone 13 Pro, sembra che Apple possa rinnovare il legame con questa tonalità. Tuttavia, nei modelli non Pro, il blu ha avuto un percorso intermittente sin dal lancio dell’iPhone XR.

Con l’uscita dell’iPhone 15 Pro Max prevista per quest’anno, Apple potrebbe aver bisogno di una nuova tonalità accattivante per facilitare la decisione d’acquisto dei consumatori. Se le indiscrezioni si rivelano accurate, potremmo assistere a un ritorno in grande stile al blu, con un nuovo twist. Come sempre, non ci resta che attendere il lancio ufficiale per scoprire le sorprese cromatiche che Apple ha in serbo per noi.