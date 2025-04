Apple sembra accogliere LG Display come suo nuovo fornitore di display OLED LTPO. Secondo le informazioni rilasciate da Korea IT News lo scorso martedì 08 novembre, il colosso tecnologico sudcoreano si unisce al suo più grande rivale, Samsung, per la produzione di componenti per iPhone 14 Pro Max.

Samsung era l’unico fornitore di pannelli in ossido policristallino a bassa temperatura (LTPO) per la nuova generazione di telefoni cellulari top di gamma di Apple. Con la nuova aggiunta alla catena di fornitura, il gigante tecnologico di Cupertino avrà maggiore sicurezza e garanzia di scorte della materia prima per la produzione dei dispositivi che hanno conquistato una forte domanda in tutto il mondo.

Secondo la relazione finanziaria dell’azienda con i dati del terzo trimestre, il produttore “ha registrato un fatturato record grazie all’aumento della domanda in seguito al lancio di nuovi telefoni top di gamma” – ovviamente senza menzionare l’iPhone 14 Pro. Si prevede che i ricavi della divisione specializzata in display di Samsung si ridurranno a causa della controversia con LG.

Ci sono tre principali produttori di display nella catena di approvvigionamento di Apple. BOE fornisce pannelli OLED LTPS per iPhone 14 e iPhone 14 Plus. LG, che ha già prodotto per iPhone 14, sarà ora responsabile anche del materiale OLED LTPO da 6,7 ​​pollici per iPhone 14 Pro Max. Samsung è il più completo e fornisce hardware per tutti i modelli della serie di iPhone.

Mentre i modelli più costosi della famiglia hanno visto crescere la loro domanda, la linea più basic – principalmente l’iPhone 14 Plus – ha avuto difficoltà a conquistare il pubblico per la mancanza di novità. I nuovi telefoni cellulari di ultima gelerazione Apple hanno lo stesso schermo e processore della generazione precedente, sebbene si siano evoluti discretamente nella fotografia.