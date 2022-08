iPhone 14 Pro: emerge da una presunta confezione che tutti i modelli saranno caratterizzati da 6 GB di RAM e i dispositivi saranno forniti in scatola bianca.

Le indiscrezioni rilasciate nelle scorse settimane cercano di prevedere i dettagli sulla scheda tecnica e sul design di iPhone 14 Pro, un modello intermedio che dovrebbe essere presentato da Apple il 7 settembre durante il “Far Out“, evento che ha avuto il suo poster promozionale rilasciato la scorsa settimana che andrà in onda sui canali ufficiali dell’azienda.

Questo martedì 30 agosto, il dispositivo è emerso in un nuovo leak che presumibilmente rivela una parte dell’area posteriore della scatola confermando il nome “iPhone 14 Pro” e suggerendo che il telefono arriverà in una confezione bianca. Non è stato possibile verificare la fonte della speculazione, ma è normale che foto di questo tipo emergano qualche giorno prima dell’uscita.

Secondo una pubblicazione effettuata su Weibo, social network cinese simile a Twitter, tutte le varianti avranno a disposizione 6 GB di RAM, mentre il modello Pro sarà caratterizzato dal punch-hole per il sensore selfie a forma di pillola, come accennato in precedenti indiscrezioni, ma con una divergenza.

Secondo le informazioni suggerite da Ming-Chi Kuo e altri informatori, la variante Pro avrà infatti un pill-and-hole, ma con la fotocamera frontale posizionata sulla sinistra sotto un foro nello schermo da 6,1 pollici. Come al solito, vale la pena ricordare che per ora non ci sono informazioni confermate e abbiamo solo indiscrezioni.

Nel corso dei prossimi giorni potremmo avere ulteriori dettagli in merito, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.

