Una nuova diapositiva pubblicata da Intel svela il confronto prestazionale nel gaming tra il suo inedito Intel Core i9-14900K e il concorrente Ryzen 9 7950X3D di AMD, con dati interessanti per gli appassionati del settore.

Il mondo dei processori gaming è nuovamente al centro dell’attenzione, con un’accesa battaglia tra i colossi Intel e AMD. Intel ha rilasciato una diapositiva che mette in luce le prestazioni del suo ultimo gioiello, il Core i9-14900K, confrontandolo con il diretto concorrente di AMD, il Ryzen 9 7950X3D.

La diapositiva, svelata dal noto leaker HXL, mostra che il processore di Intel ha un vantaggio medio del 2% in termini di prestazioni rispetto al suo rivale AMD, considerando una media di 25 giochi eseguiti a 1080p.

Caratteristiche tecniche a confronto:

Core i9-14900K di Intel: dotato di 24 core e una frequenza massima di 6 GHz.

di Intel: dotato di 24 core e una frequenza massima di 6 GHz. Ryzen 9 7950X3D di AMD: presenta 16 core e tocca una frequenza massima di 5,7 GHz.

Sebbene Intel possa vantare un leggero vantaggio in termini di potenza e prestazioni, il chip di AMD ha dalla sua parte una maggiore efficienza energetica e un processo di produzione avanzato di soli 5 nanometri, rispetto ai 10 nanometri dell’Intel.

Analizzando i risultati del confronto, il Ryzen 9 7950X3D ha la meglio su Intel in 9 dei 25 giochi testati. Tuttavia, il Core i9-14900K di Intel prevale in 15 titoli, concludendo con un vantaggio medio del 2% sul suo concorrente.

Ecco un elenco dettagliato delle prestazioni relative dei due processori in diversi giochi, in risoluzione FHD (1080p):

DOTA 2: 77%

Fortnite: 82%

Cyberpunk 2077: 89%

League of Legends: 94%

Horizon Zero Dawn: 94%

Final Fantasy 14: 95%

Red Dead Redemption 2: 96%

Forza Horizon 5: 98%

Assassin’s Creed Valhalla: 99%

Galaxy Breaker: 99%

Company of Heroes 3: 100%

Far Cry 6: 103%

Mount & Blade II: Bannerlord: 103%

COD: MW2: 103%

GTA5: 105%

Hitman 3: 106%

Rainbow Six Siege: 107%

World of Tanks Encore RT: 108%

Serious Sam 4: 108%

Civilization 6: 109%

Counter Strike Global Offensive: 114%

Ashes of the Singularity: 115%

Total War Warhammer 3: 122%

Starfield: 123%

Metro Exodus: 123%

MEDIA: 102%

MEDIA GENERALE: 102%

È fondamentale sottolineare che i benchmark presentati provengono direttamente da Intel e non sono stati ancora pubblicati in modo ufficiale, lasciando spazio a possibili revisioni in futuro.