Instagram prossimamente permetterà di pubblicare messaggi solo per amici stretti, in risposta alla richiesta degli utenti, secondo quanto annunciato da un esperto di sviluppo mobile.

Instagram sta per introdurre una nuova funzione che consentirà agli utenti di pubblicare messaggi che saranno visibili solo agli amici più stretti. Secondo le informazioni divulgate da Alessandro Paluzzi, reverse engineer e sviluppatore mobile, che ha condiviso uno screenshot della funzione, gli utenti potranno scegliere se pubblicare i loro contenuti sulla piattaforma in modo pubblico o solo per una cerchia ristretta di amici. L’aggiunta di questa funzione risponde a una crescente richiesta degli utenti di Instagram.

La piattaforma di social media, di proprietà di Meta, ha aggiunto diverse nuove funzionalità negli ultimi mesi, tra cui la possibilità di aggiungere più link al profilo di un utente e la colonna sonora sui post pubblicati. Non è ancora noto quando la nuova funzione sarà disponibile, ma questa promette di arricchire ulteriormente l’esperienza dei milioni di utenti di Instagram in tutto il mondo.

Instagram è nata come un’app per la condivisione di foto, ma nel corso degli anni si è evoluta sempre di più. La funzione Storie, lanciata pochi anni fa, si è dimostrata una delle aggiunte più importanti alla piattaforma, permettendo agli utenti di condividere foto e video che scompaiono dopo 24 ore. Ora Instagram vanta 2,35 miliardi di utenti attivi mensili, il che la rende una delle piattaforme di social media più popolari e influenti al mondo.

La nuova funzione consentirà agli utenti di Instagram di scegliere con maggior precisione chi potrà vedere i loro post e le loro storie. Potendo selezionare solo gli amici più stretti, gli utenti potranno condividere contenuti a cui tengono molto in modo ancora più sicuro e riservato. Instagram, dunque, continuerà ad aggiornarsi e a migliorare per soddisfare le esigenze degli utenti, cercando di restare sempre al passo con i tempi e di offrire la migliore esperienza possibile.