All’inizio del mese Samsung ha annunciato un aggiornamento per l’app Camera Controller del Galaxy Watch, per consentire agli utenti di accedere ai controlli dello zoom sullo smartwatch.

Samsung ha rilasciato un aggiornamento di sistema per lo smartwatch Galaxy Watch 4 con nuove funzionalità. Il punto forte è la funzione che consente al proprietario di controllare lo zoom della fotocamera di un telefono cellulare del brand abbinato.

Secondo quanto riportato dagli utenti su Reddit, la nuova versione del firmware per il Watch 4 è identificata come R860XXU1GWA3 e aggiunge la nuova funzione Camera Controller, che consente agli utenti di regolare il livello di zoom della fotocamera sullo smartwatch.

L’aggiornamento include anche un nuovo strumento di diagnostica del dispositivo che aiuterà gli utenti a “verificare il corretto funzionamento dello stato della batteria del Galaxy Watch, la funzione touchscreen, ecc. sul telefono collegato”.

Per accedere a questa funzione, è necessario utilizzare le versioni aggiornate delle app Samsung Members e Galaxy Wearable. Purtroppo, il changelog non dice se l’aggiornamento include gli ultimi pacchetti di sicurezza per il sistema.

All’inizio del mese il produttore sudcoreano ha annunciato un aggiornamento dell’app Camera Controller del Galaxy Watch per consentire agli utenti di accedere ai controlli dello zoom sullo smartwatch. L’aggiornamento è arrivato per il Galaxy Watch 5 con il firmware R910XXU1AWA3.

Inoltre, l’ultimo smartwatch Wear OS di Samsung ha ricevuto la patch di sicurezza di gennaio 2023 e un nuovo strumento di diagnostica del dispositivo. Il brand sudcoreano ha inoltre dichiarato che la stabilità del sistema dei modelli è stata migliorata.

