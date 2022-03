Samsung ha presentato i nuovi Galaxy A33, A53 e A73 5G e gli smartphone arrivano sul mercato con buone specifiche, fotocamere aggiornate e diversi miglioramenti.

Inoltre, Samsung ha sfruttato il suo evento anche per confermare un’altra importante novità: il Galaxy A del 2022 si abbina ora alla linea Galaxy S22 e dovrebbe ricevere quattro major update per Android e One UI.

Ciò significa che i dispositivi lanciati con Android 12 dovrebbero ricevere la versione Android 16, cosa che rende Samsung un riferimento nel segmento offrendo un supporto così lungo per i dispositivi intermedi.

Secondo Samsung, oltre alle nuove versioni di Android, tutti i modelli ottengono comunque un anno in più di aggiornamenti di sicurezza, per un totale di cinque anni di supporto.

Il produttore sudcoreano spiega che questo cambiamento nella sua politica del software cerca di rendere i dispositivi più durevoli e questo fa parte di un’iniziativa per preservare l’ambiente, poiché gli smartphone che durano più a lungo impiegano più tempo per essere cambiati.

Naturalmente, alcune funzionalità di Android 16 potrebbero non raggiungere gli smartphone, ad esempio per via di alcune limitazioni hardware. Anche così, il semplice fatto che ricevano il software più recente e la One UI rende il nuovo Galaxy A molto attraente per la sua durata.

Inoltre, nessun altro produttore di Android ha una politica di aggiornamento così durevole nel tempo come Samsung e questo potrebbe influenzare il mercato degli smartphone nel corso del 2022. Questo perché il brand sudcoreano tocca praticamente Apple in questo senso.